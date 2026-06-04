«Это был цирк»: житель Екабпилса объяснил кровавый дебош

По словам соседей, мужчина был явно не в себе. Полицейским пришлось долго выманивать его из квартиры. За это время он успел обругать присутствующих, забросать медиков бутылками и повиснуть на перилах балкона.

«Какой же беспорядок он там устроил! Прыгал, бросался на людей. Здесь стояла скорая помощь, а он кидал бутылки на крышу машины скорой. Всё разбилось, кругом были осколки», - рассказала соседка.

Местные жители говорят, что кровь была везде, где он появлялся. Особенно сильно кровоточили лицо и руки. По словам очевидцев, травмы мужчина нанес себе сам еще до приезда полиции: сначала ударил себя бутылкой по лицу, а затем разбил о лицо две стеклянные пивные бутылки.

После этого он несколько раз забегал домой и возвращался с кухонными ножами. Очевидцы утверждают, что всего он трижды выносил ножи из квартиры. В один из моментов соседи смогли отобрать у него нож и оттолкнуть мужчину.

К дому прибыли полицейские, медики и пожарные. Пожарные уже готовились вскрывать дверь квартиры, но ситуацию помог разрешить владелец жилья, который приехал с запасными ключами. Дверь открыли, мужчину задержали и передали медикам. Ночь он провел в больнице.

Сам задержанный позже в разговоре с Degpunktā назвал произошедшее клоунадой.

«Это был какой-то цирк. Клоунада», - сказал он.

На вопрос, что произошло, мужчина ответил: «Ничего». При этом он заявил, что его «выпустили из психушки» и отвезли в Даугавпилс без денег, телефона и ремня.

Соседи говорят, что раньше таких сцен мужчина не устраивал. В доме он появился недавно, а до этого жильцы жаловались в основном только на громкую музыку. На замечания он не реагировал.

Государственная полиция решила не начинать уголовное или административное производство. В полиции указали, что мужчина причинил вред только самому себе и провел ночь в медицинском учреждении