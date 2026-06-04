Совет по конкуренции не нашёл наживы на электромобилях

По словам министра, Совет по конкуренции сообщил, что сейчас не видит подозрительных действий на рынке. При этом ведомство готово следить за ситуацией и в дальнейшем.

"Если будут какие-то проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что в дальнейшем этой программы уже не будет", - признал Витенбергс.

Ранее министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис обратился в Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции. Он просил проверить возможный рост цен на электромобили после объявления новой программы поддержки.

"Использовать программу поддержки электромобилей для получения сверхприбыли недопустимо, поэтому я обратился в Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции, чтобы была проверена публично прозвучавшая информация о таких случаях", - писал Мелнис в соцсетях.

Поводом стали сообщения 360TV о том, что после объявления крупного финансового стимула на покупку электромобилей на нескольких порталах объявлений резко выросли цены на некоторые машины. В отдельных случаях один и тот же электромобиль после запуска программы подорожал на несколько тысяч евро.

Отраслевой эксперт Янис Бекерс также подтверждал, что на рынке фиксировались случаи искусственного повышения цен.

Новая программа Министерства климата и энергетики предусматривает 40 миллионов евро на поддержку покупки экологичных автомобилей. Деньги предназначены для электромобилей, подключаемых гибридов и водородных машин.