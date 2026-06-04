Туристы годами покупали календарь с красивыми священниками. Потом выяснилось пикантное

На нём красивые мужчины в священнической одежде. Чёрно-белые портреты, строгие воротники, загадочные взгляды. Всё выглядит так, будто где-то рядом с Ватиканом существует отдельная лига фотогеничных молодых клириков.

Но недавно у этой сувенирной истории появилась очень римская деталь: некоторые герои календаря, похоже, вовсе не священники.

Официально календарь называется Calendario Romano. Он продаётся уже много лет, стоит около восьми евро и встречается в лавках рядом с Ватиканом и в историческом центре Рима. Для туриста это почти идеальная покупка: маленькая, лёгкая, с местным колоритом и с историей, которую можно потом пересказать за ужином.

Самая известная история связана с мужчиной по имени Джованни Галиция. Его лицо много лет появлялось на обложке календаря. На снимке он в священническом воротнике, с аккуратной улыбкой и таким видом, будто сейчас либо даст мудрый совет, либо заставит туристку забыть, зачем она вообще зашла в сувенирную лавку.

Но Галиция не священник. Сейчас ему 39 лет, он работает бортпроводником. В семинарии он никогда не учился. По его словам, снимок был сделан, когда ему было всего 17 лет, почти как шутка: друзья смеялись, он стоял в воротнике и пытался не выглядеть слишком смущённым.

Фотограф Пьеро Пацци, автор календаря, объясняет, что это был скорее художественный проект, а не попытка кого-то обмануть. В календаре есть информация о Ватикане, но сам он не связан ни с Ватиканом, ни с официальной церковью. Ватикан комментировать историю не стал.

Пацци утверждает, что в выпуске на 2027 год примерно треть мужчин действительно священники, но подробностей не приводит. Галиция, в свою очередь, рассказывал, что лично знал ещё одного участника съёмки, француза, и тот тоже не был священником.

Сам календарь от скандала, кажется, только стал ещё интереснее. Один продавец в Риме говорил журналистам, что продаёт по несколько экземпляров в день. Для туристической лавки это почти идеальный товар: немного красоты, немного Ватикана, немного загадки и теперь ещё немного разоблачения.

Сам Галиция относится к внезапной славе спокойно. Роялти он, по его словам, не получал и не требовал. А когда его родственники однажды подарили календарь бабушке, все, по его словам, умерли от смеха.

Возможно, именно поэтому история так хорошо работает. Люди думали, что покупают сувенир с красивыми священниками. Оказалось, что они покупали маленькую римскую комедию в чёрно-белых портретах.