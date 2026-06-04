Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

«У глупости нет предела, но есть гражданство»: Пуче припомнил бразильцу Филипе знание русского

Редакция PRESS 4 июня, 2026 16:24

Мнения 0 комментариев

TV24

Скандальный публицист Армандс Пуче в программе  «Stopkadri» телеканала TV24, ведущим которой он является, раскритиковал присуждение латвийского гражданства бразильцу Фелипе Габриэлю Сантус-Ксавьеру.

«Человек приехал просто поиграть в футбол, а через десять лет “заработал” латвийское гражданство за особые заслуги», — с сарказмом отметил Пуче.

Особое недоумение у него вызывает то, что сами депутаты, голосовавшие за предоставление гражданства, не смогли внятно объяснить, в чём именно заключаются эти «особые заслуги». Были какие-то рекомендательные письма и поддержка определённых лиц, но, как иронизирует Пуче, круг этих людей остаётся довольно туманным, если не считать одного известного баскетболиста.

В своём обращении в Сейм Фелипе красочно описал свою любовь к Латвии и готовность стать её гражданином. Однако Пуче считает всю эту историю крайне странной и даже расценивает её как утончённую насмешку над институтом латвийского гражданства.

Фелипе приехал в Латвию как футболист, но вскоре стал заниматься скорее блогингом. Фелипе регулярно появлялся в барах, ночных клубах, различных шоу и развлекательных мероприятиях. У него также есть собственный подкаст, в котором он брал интервью у известных латвийцев, включая экс-президента Раймонда Вейониса, Айгара Левитса и Донса. Пуче подчёркивает это с явной иронией, намекая, что именно такая деятельность, видимо, и стала «особой заслугой».

Отдельное внимание Пуче уделил тому, что бразилец довольно быстро освоил русский язык. И сделала это, по-видимому, в Латвии. Комментируя этот факт, ведущий с сарказмом заметил: «Человек понятливый…».

TV24

В завершение Армандс Пуче констатировал, что до сих пор так и не ясно, что же такого значительного сделал Фелипе для Латвии, чтобы заслужить гражданство по упрощённой процедуре. «По крайней мере, теперь мы знаем, — иронизирует он, — что глупости предела нет, а вот гражданство, оказывается, может быть».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать