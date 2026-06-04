«У глупости нет предела, но есть гражданство»: Пуче припомнил бразильцу Филипе знание русского

«Человек приехал просто поиграть в футбол, а через десять лет “заработал” латвийское гражданство за особые заслуги», — с сарказмом отметил Пуче.

Особое недоумение у него вызывает то, что сами депутаты, голосовавшие за предоставление гражданства, не смогли внятно объяснить, в чём именно заключаются эти «особые заслуги». Были какие-то рекомендательные письма и поддержка определённых лиц, но, как иронизирует Пуче, круг этих людей остаётся довольно туманным, если не считать одного известного баскетболиста.

В своём обращении в Сейм Фелипе красочно описал свою любовь к Латвии и готовность стать её гражданином. Однако Пуче считает всю эту историю крайне странной и даже расценивает её как утончённую насмешку над институтом латвийского гражданства.

Фелипе приехал в Латвию как футболист, но вскоре стал заниматься скорее блогингом. Фелипе регулярно появлялся в барах, ночных клубах, различных шоу и развлекательных мероприятиях. У него также есть собственный подкаст, в котором он брал интервью у известных латвийцев, включая экс-президента Раймонда Вейониса, Айгара Левитса и Донса. Пуче подчёркивает это с явной иронией, намекая, что именно такая деятельность, видимо, и стала «особой заслугой».

Отдельное внимание Пуче уделил тому, что бразилец довольно быстро освоил русский язык. И сделала это, по-видимому, в Латвии. Комментируя этот факт, ведущий с сарказмом заметил: «Человек понятливый…».

В завершение Армандс Пуче констатировал, что до сих пор так и не ясно, что же такого значительного сделал Фелипе для Латвии, чтобы заслужить гражданство по упрощённой процедуре. «По крайней мере, теперь мы знаем, — иронизирует он, — что глупости предела нет, а вот гражданство, оказывается, может быть».