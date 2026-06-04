Аболиньш принял решение уйти из NEPLP и перейти на пост парламентского секретаря Министерства культуры. Эту должность предложил ему лидер Национального объединения министр культуры Наурис Пунтулис. Парламентский секретарь — вторая по значимости политическая позиция в министерстве после министра.

Аболиньш проработал в NEPLP около десяти лет, с 2019 года возглавлял совет. За это время под его руководством была полностью запрещена ретрансляция российских телеканалов, прекращена деятельность ПБК и «Радио ПИК», а также усилены меры по защите латвийского информационного пространства.

«Теперь я продолжу работу на новом посту, чтобы укреплять существование и развитие латышской нации, её языка и культуры», — заявил Аболиньш.

Пока обязанности председателя NEPLP будет исполнять его заместитель Аурелия Иева Друвиете.