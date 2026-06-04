Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Грядёт встреча Луны и Венеры: в июне небо покажет редкий фокус

Редакция PRESS 4 июня, 2026 13:11

Наука 0 комментариев

В июне небо решило устроить маленькое представление. Не метеоритный апокалипсис, не “звезду смерти” и не таинственный объект из фантастики, а красивую встречу Луны и Венеры.

17 июня Луна подойдёт к Венере так близко, что в некоторых частях мира планета на время просто исчезнет за её краем. Сначала яркая точка будет рядом с Луной, потом пропадёт, а позже снова появится.

Это явление называется лунным покрытием. Звучит почти как фокус, хотя на самом деле всё объясняется геометрией. Луна находится гораздо ближе к Земле, поэтому с определённых мест на планете она может закрывать более далёкие объекты, включая яркую Венеру.

Но есть маленькая космическая несправедливость. Полное исчезновение Венеры увидят не все. Лучше всего повезёт наблюдателям в части США, Канады, Бразилии и Венесуэлы. В других местах Венера не спрячется полностью, зато будет выглядеть так, будто подошла к Луне почти вплотную.

Для нас это не повод обижаться на Вселенную. В июне и без полного покрытия будет на что посмотреть. Вечером после заката на западном горизонте будут сиять Венера и Юпитер, две самые заметные планеты вечернего неба. В середине месяца к ним присоединится Меркурий, хотя его поймать сложнее: он будет низко и быстро потеряется в сумерках.

Венеру узнать проще всего. Она яркая, спокойная и выглядит как очень уверенная звезда, хотя звездой не является. Юпитер будет рядом, чуть менее вызывающий, но тоже заметный. А Луна добавит сцене нужную драму.

Главное условие для наблюдения простое: нужен открытый западный горизонт и чистое небо. Лучше выйти туда, где дома, деревья и городская подсветка не съедают нижнюю часть неба.

Есть и важное предупреждение. В некоторых странах покрытие Венеры произойдёт днём. Смотреть рядом с Солнцем через бинокль, телескоп или камеру опасно. Один неосторожный взгляд через оптику может повредить зрение.

Так что июньский сценарий выглядит почти театрально. Луна выходит на сцену, Венера приближается, где-то на Земле она исчезает за лунным краем, а остальные зрители получают красивую небесную встречу.

И иногда этого вполне достаточно. Не каждое космическое шоу обязано быть видно из первого ряда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать