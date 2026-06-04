Грядёт встреча Луны и Венеры: в июне небо покажет редкий фокус

17 июня Луна подойдёт к Венере так близко, что в некоторых частях мира планета на время просто исчезнет за её краем. Сначала яркая точка будет рядом с Луной, потом пропадёт, а позже снова появится.

Это явление называется лунным покрытием. Звучит почти как фокус, хотя на самом деле всё объясняется геометрией. Луна находится гораздо ближе к Земле, поэтому с определённых мест на планете она может закрывать более далёкие объекты, включая яркую Венеру.

Но есть маленькая космическая несправедливость. Полное исчезновение Венеры увидят не все. Лучше всего повезёт наблюдателям в части США, Канады, Бразилии и Венесуэлы. В других местах Венера не спрячется полностью, зато будет выглядеть так, будто подошла к Луне почти вплотную.

Для нас это не повод обижаться на Вселенную. В июне и без полного покрытия будет на что посмотреть. Вечером после заката на западном горизонте будут сиять Венера и Юпитер, две самые заметные планеты вечернего неба. В середине месяца к ним присоединится Меркурий, хотя его поймать сложнее: он будет низко и быстро потеряется в сумерках.

Венеру узнать проще всего. Она яркая, спокойная и выглядит как очень уверенная звезда, хотя звездой не является. Юпитер будет рядом, чуть менее вызывающий, но тоже заметный. А Луна добавит сцене нужную драму.

Главное условие для наблюдения простое: нужен открытый западный горизонт и чистое небо. Лучше выйти туда, где дома, деревья и городская подсветка не съедают нижнюю часть неба.

Есть и важное предупреждение. В некоторых странах покрытие Венеры произойдёт днём. Смотреть рядом с Солнцем через бинокль, телескоп или камеру опасно. Один неосторожный взгляд через оптику может повредить зрение.

Так что июньский сценарий выглядит почти театрально. Луна выходит на сцену, Венера приближается, где-то на Земле она исчезает за лунным краем, а остальные зрители получают красивую небесную встречу.

И иногда этого вполне достаточно. Не каждое космическое шоу обязано быть видно из первого ряда.