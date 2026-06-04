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Самая знаменитая стройка мира почти закончилась. Но, конечно, не совсем

Редакция PRESS 4 июня, 2026 12:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Если есть здание, которое умеет строиться дольше, чем некоторые государства существуют, это Саграда Фамилия в Барселоне.

Её начали строить в 1882 году. Потом пришёл Антонио Гауди, превратил проект в архитектурный сон с башнями, каменными деревьями и религиозной геометрией, умер в 1926-м и оставил человечеству одну из самых красивых фраз строительной индустрии: “мой клиент не торопится”.

Клиент, видимо, действительно не торопился. Туристы успели сменить плёночные фотоаппараты на смартфоны, мир пережил несколько технологических эпох, а Саграда всё ещё стояла в кранах, сетках и строительной пыли.

Но теперь случилось почти невозможное: базилика достигла своей финальной высоты.

На центральную Башню Иисуса Христа установили верхнюю часть креста, и Саграда Фамилия поднялась до 172,5 метра. Это сделало её самой высокой церковью мира. Ульмский собор в Германии, который долго держал рекорд, теперь формально ниже.

Для Барселоны это почти исторический момент. Представьте себе стройку, которая длилась 144 года, стала символом города, пережила войны, кризисы, пандемию, споры архитекторов, толпы туристов и бесконечные шутки про “ну когда уже достроят”.

И всё равно ответ на главный вопрос звучит по-саградовски: да, но нет.

Главная башня достигла нужной высоты. Крест наверху уже есть. Церемонию благословения центральной башни запланировали на 10 июня 2026 года, в столетие смерти Гауди. Звучит как финал фильма.

Но сама базилика ещё не полностью закончена. Внутри башни продолжаются работы, остаются другие элементы комплекса, включая башни и фасад. То есть знаменитая стройка мира сделала самый эффектный жест, подняла руку к небу и сказала: “Почти”.

В этом, возможно, и есть её особое обаяние. Саграда Фамилия уже стала рекордсменом, святыней, туристическим магнитом и архитектурным мифом. Но при этом она всё ещё чуть-чуть стройка.

И это очень по-человечески. Даже когда ты наконец дошёл до вершины, где-то всё равно ещё не установлен лифт.

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