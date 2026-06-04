Тела погибших на Денали альпинистов доставили в Анкоридж

Останки альпинистов перевезены в Центр медицинской экспертизы в Анкоридже. После этого должна стать возможной их транспортировка в Латвию.

LSM сообщает, что в Анкоридже находится и руководитель пострадавшей экспедиционной группы Валдис Пуриньш. Он отправился в больницу, чтобы навестить выжившего участника экспедиции Мартиньша Билзенса.

Билзенс получает профессиональную медицинскую помощь. По данным LSM, местные врачи специализируются на лечении травм, характерных для горной местности. Ранее Латвийский союз альпинистов сообщал, что у врачей нет опасений за его жизнь, а состояние пострадавшего стабильно.

Трагедия произошла в конце мая на Денали, самой высокой горе Северной Америки. При падении со склона погибли трое альпинистов из Латвии - Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. Билзенс был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу в Анкоридже.

Ещё троих участников экспедиции - Валдиса Пуриньша, Эдгарса Маджулиса и Гунтиса Свариньша - спасатели эвакуировали с горы. У двоих из них были выявлены обморожения.

По данным Службы национальных парков США, несчастный случай произошёл на участке между верхним лагерем High Camp и перевалом Denali Pass. Падение началось рядом с перевалом, примерно на высоте 18 200 футов, или 5545 метров.

Экспедиция латвийских альпинистов была запланирована с 10 мая по 11 июня. Её целью было восхождение на Денали высотой 6190 метров. Участникам предстояли морозы до минус 30 градусов, штормы, более трёх недель жизни в палатках на снегу, 25-килограммовые рюкзаки и сани такого же веса на старте.

Маршрут начинается на леднике Кахилтна на высоте 2200 метров. Добраться туда можно только самолётами, которые садятся прямо на лёд. В общей сложности экспедиции нужно было преодолеть почти 4000 метров высоты и пройти около 100 километров, причём многие участки - по нескольку раз, перенося снаряжение и продукты на 25 дней.