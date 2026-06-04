В аэропорту Рига задержали разыскиваемых и нашли поддельные паспорта

Один из задержанных - гражданин Латвии, который пытался выехать в Великобританию. Второй - негражданин Латвии, прибывший из Германии. Обоих передали Государственной полиции.

При профилировании пассажиров в аэропорту также выявили четырех иностранцев с поддельными документами. Гражданин Сомали предъявил поддельную идентификационную карту гражданина Нидерландов. Еще один гражданин Сомали и гражданин Эфиопии показали поддельные виды на жительство во Франции. Гражданин Бангладеш предъявил поддельный паспорт гражданина Пакистана.

За использование поддельных документов и сокрытие личности начаты уголовные процессы.

Еще один гражданин Киргизии нарушил условия пребывания: у него не было действительной визы или вида на жительство в странах Шенгенской зоны. Его привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в аэропорту "Рига" во въезде в Латвию отказали гражданину Азербайджана, который не смог обосновать цель и обстоятельства въезда и пребывания. В пункте пограничного контроля Терехово по соображениям безопасности не пустили в Латвию двух граждан Германии, а также по одному гражданину Италии, Молдавии, Израиля, России, Литвы и Белоруссии. Все они возвращены в страны выезда.

При иммиграционном контроле внутри страны нарушения правил въезда или пребывания выявили у двух граждан России и одного гражданина Пакистана.

Еще 17 человек пограничники привлекли к административной ответственности или не пропустили через границу за нарушения в сфере эксплуатации транспортных средств и плавсредств. Среди них были граждане Белоруссии, Молдавии, Латвии, Эстонии, Румынии, Сербии, Венгрии и Китая.