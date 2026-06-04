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Они встречаются не ради любви. Они вместе отменяют подписки и платят счета

Редакция PRESS 4 июня, 2026 09:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Сначала человечество придумало романтические свидания. Потом деловые встречи. Потом совместные походы в спортзал. Теперь дошло до нового уровня взрослой жизни: люди встречаются, чтобы вместе оплачивать счета, отвечать на старые письма и наконец отменять подписки, за которые давно стыдно.

У этого явления уже есть название: admin dates. По сути, это свидание с административной рутиной. Только вместо свечей, букета и загадочного взгляда через стол — ноутбук, кофе, список дел и человек рядом, который тоже пытается разобраться со своей жизнью.

Идея выглядит почти комично, но работает именно поэтому. Один человек сам дома месяцами не может открыть письмо от банка. Зато если рядом сидит друг с ледяным кофе и тоже борется со своим почтовым ящиком, всё внезапно становится не таким ужасным.

В США такие встречи уже устраивают в кофейнях, дома и даже в барах, где можно спокойно сесть с ноутбуком. Кто-то закрывает счета, кто-то разбирает документы, кто-то наконец пишет ответ, который должен был отправить три недели назад. Внешне это похоже на обычную встречу друзей, только романтика там особенная: “ты отменил пробную подписку?” звучит почти как признание в любви к собственной банковской карте.

Психологи объясняют эффект просто. Когда рядом другие люди тоже заняты делом, прокрастинировать становится сложнее. Человек не обязательно получает помощь, но получает атмосферу: все работают, никто не героизирует хаос, никто не делает вид, что взрослые дела приятны.

Особенно хорошо это зашло студентам и молодым взрослым. В Аризоне, например, соседки по комнате встречаются в кофейнях, чтобы вместе учиться и закрывать бытовые задачи. Они выбирают места, где уже много людей с ноутбуками. Там легче поверить, что ты не единственный человек на планете, который откладывал простое письмо до состояния внутренней драмы.

Главный секрет таких встреч в том, что они не должны превращаться в экзамен. Это не соревнование, кто быстрее стал идеальным взрослым. Скорее маленький социальный трюк: превратить скучное, неприятное и липкое дело в повод увидеться с человеком.

Впрочем, у формата есть риск. Можно собраться “разобрать дела”, заказать кофе, обсудить жизнь, посмотреть смешное видео, потом ещё одно и уйти домой с тем же списком задач. Но, кажется, даже это уже немного честнее, чем сидеть с этим списком в одиночестве и делать вид, что он не существует.

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