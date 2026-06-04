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Четверых рабочих сожгли в машине. Италия снова заговорила об аграрной мафии

Редакция PRESS 4 июня, 2026 15:45

Всюду жизнь 0 комментариев

Италия — это море, маленькие города, оливковые рощи, виноградники, туристические открытки и ужины на площадях. Но за этой красивой картинкой есть другая Италия: поля, сезонные рабочие, нелегальные посредники и система, которую в стране давно знают под словом caporalato.

Теперь о ней снова заговорили после преступления, от которого трудно отмахнуться как от обычной криминальной хроники.

1 июня в городе Амендолара на юге Италии загорелся минивэн на заправке. Внутри находились сельскохозяйственные рабочие-мигранты. Четверо погибли. Одному удалось спастись: он выбрался через заднее стекло.

По данным полиции и СМИ, это не был несчастный случай. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин подошли к машине, облили салон горючей жидкостью и подожгли автомобиль. Двери, по сообщениям итальянских СМИ, удерживали снаружи, чтобы люди не смогли выбраться.

Двое подозреваемых задержаны. Погибшими были трое граждан Афганистана и один гражданин Пакистана. Все они работали в сельском хозяйстве.

Именно эта деталь делает историю не только страшной, но и очень показательной. Итальянская пресса связывает случившееся с миром caporalato — нелегальной системой посредников, которые вербуют, перевозят и контролируют дешёвую рабочую силу на полях.

В русском языке это можно грубо назвать аграрной мафией. Не обязательно той мафией, которую представляют по фильмам: с костюмами, ресторанами и семейными кланами. Здесь всё выглядит проще и грязнее. Посредник знает, кому нужна работа. Знает, у кого нет документов, языка, связей и выбора. Он организует транспорт, жильё, смены, оплату — и постепенно получает над человеком почти полную власть.

По сообщениям СМИ, погибшие рабочие конфликтовали с теми, кто контролировал их труд. Речь шла о деньгах, задержках выплат и поборах за доставку на работу. В таких схемах даже дорога до поля может стать частью зависимости: человека не просто нанимают, его привозят, увозят, держат в долгу и напоминают, кто здесь решает.

Италия давно борется с caporalato, но само слово продолжает возвращаться в новости. Каждый раз — после очередной трагедии, проверки, смерти на поле или истории о людях, которые собирают урожай за копейки, живут в плохих условиях и боятся жаловаться.

Случай в Амендоларе стал особенно жутким потому, что показал крайний предел этой системы. Рабочий здесь уже не сотрудник, не сезонник и даже не просто бедный мигрант. Он становится человеком, которого можно запугивать, не платить, перевозить как груз и в конце концов убить на глазах у камер.

Это не портит туристическую Италию. Это показывает, что рядом с туристической Италией существует другая реальность. Та, где за красивыми продуктами, рынками и сельскими пейзажами может стоять труд людей, у которых почти нет защиты.

Мафия XXI века не всегда сидит в тёмном ресторане и говорит шёпотом. Иногда она стоит у поля, считает чужие рабочие дни и берёт деньги даже за дорогу до работы.

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