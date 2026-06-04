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Депутат Европарламента попался на подкупе избирателей: что он такого пообещал?

© LETA 4 июня, 2026 16:16

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Административный суд регионов подтвердил, что обещание члена Европейского парламента (ЕП) Пятраса Гражулиса, данное во время предвыборной кампании, отдать половину своей будущей зарплаты избирателям нарушило закрепленный в Избирательном кодексе запрет на их подкуп.

Как сообщил суд в четверг, своим решением от 1 июня он по сути оставил в силе решение Главной избирательной комиссии (ГИК) от 1 августа 2024 года, которым было констатировано нарушение запрета на подкуп избирателей.

Суд отметил, что основой демократических выборов является свободное и самостоятельное решение избирателей, а Избирательный кодекс запрещает не только прямо или косвенно покупать голоса, но и обещать вознаграждение после выборов, если это направлено на то, чтобы повлиять на их волю проголосовать за конкретного кандидата.

Тем не менее, суд частично согласился с аргументами политика относительно ошибочной формулировки в решении ГИК о том, что Гражулис обещал вознаграждение после выборов, переведя 50% своей зарплаты европарламентария только тем избирателям, которые за него проголосуют.

Суд констатировал, что заявитель в своих высказываниях или политической рекламе не упоминал, что окажет поддержку только тем, кто за него голосовал, поэтому данное обстоятельство должно быть исключено из решения как не отражающее объективную реальность, однако это не меняет квалификацию действий Гражулиса и не опровергает факт нарушения запрета на подкуп избирателей.

Данное решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

По данным дела, во время предвыборной кампании в ЕП Гражулис на дебатах кандидатов в Вильнюсской ратуше, в своем аккаунте в Facebook и в политической рекламе, опубликованной в газете Plunge, обещал выделить 50% будущей зарплаты европарламентария избирателям.

Как сообщало агентство BNS, на выборах в июне 2024 года возглавляемый Гражулисом «Союз народа и справедливости» (центристы, народники) набрал 5,34% голосов избирателей и получил один мандат, а политик стал членом ЕП.

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