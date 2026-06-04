«Пока что»: Марко Рубио сделал оговорку о принадлежности Гренландии Дании

На слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен Сара Макбрайд спросила Рубио, в курсе ли он, что "Гренландия является частью Дании", на что госсекретарь двусмысленно ответил "пока что".

"Мнение президента Трампа заключается в том, что намного легче защищать то, что ты контролируешь, - пояснил он. - Мы, разумеется, ведем переговоры с Данией и Гренландией, они идут на ежемесячной основе. Думаю, у нас будут достаточно хорошие новости".

Тема Гренландии вновь оказалась в центре внимания после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом: он не раз заявлял, что Вашингтону необходима эта датская территория для укрепления нацобороны. Трамп считает, что Дания недостаточно забоится о безопасности автономии, которая, по мнению Трампа, "фактически является частью Северной Америки".

В разгар холодной войны у США, по сообщениям, было 17 военных объектов и свыше 10 000 военнослужащих на датской территории. Сейчас на острове действует лишь одна американская база Питуффик, самый северный из всех объектов Пентагона. Она используется для раннего предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и задач космического наблюдения.

Ранее Вашингтон предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Зимой текущего года конфликт с Данией, как казалось, пошел на спад, стороны договорились создать совместную Группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг острова.

Однако в мае спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Америке вновь пора "обозначить своё присутствие" на острове. Инициативы США вызывают резкую критику как в Гренландии и Дании, так и у их соседей по Европе.