Построим Гималаи с барсами и медведями! Рижский зоопарк ждут перемены

Новая экспозиция появится на месте нескольких старых вольеров и будет посвящена природе и животному миру горных районов Азии. Центральным элементом станет стилизованная тибетская деревня, которая поможет посетителям погрузиться в атмосферу Гималаев.

Проект предусматривает создание более 11 экспозиций с участием свыше 20 видов животных. Здесь можно будет увидеть как уже обитающих в зоопарке мишмийских такинов, индийских дикобразов и беломордых оленей, так и новых для Риги животных — снежных барсов и тибетских черных медведей.

В зоопарк также вернутся манулы. Кроме того, планируется открыть проходной вольер с птицами, зону хищных птиц с бородачами и беркутами, а также несколько смешанных экспозиций. В одной из них тибетские черные медведи будут соседствовать с золотистыми шакалами, в другой — мишмийские такины с китайскими голубыми баранами. Отдельная высокогорная зона предназначена для киангов и яков.

Одним из самых ожидаемых новшеств станет возвращение медведей в Рижский зоопарк. Посетители также смогут увидеть снежного барса — одного из символов высокогорных экосистем Азии.

Стоимость создания комплекса «Гималаи» оценивается в 8,3 млн евро.

«Гималаи» станут первым из семи этапов программы «Masterplan 2035», цель которой — сделать Рижский зоопарк современным центром сохранения редких видов, экологического просвещения и устойчивого развития.