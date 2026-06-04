ЕС теряет надежду на запрет морских услуг для российских танкеров

Чиновники и дипломаты в Брюсселе все более скептически оценивают шансы на введение полного запрета на предоставление морских услуг российским танкерам. На реализацию этой инициативы влияют как внутренние, так и внешние факторы.

Запрет был одобрен в конце апреля как часть 20-го пакета санкций, направленного на подрыв военной экономики Москвы. Он предусматривает запрет на все связанные с судоходством услуги, включая банковское обслуживание, фрахт, регистрацию под флагом и страхование для танкеров, перевозящих российскую нефть. Однако этот шаг был отложен на неопределенный срок.

Официально паузу объяснили стремлением согласовать позицию на уровне G7 по примеру механизма ценового потолка, который вводился совместно с союзниками.



"Так мы лучше всего показывали, что готовы к этому, - сказал другой дипломат. - Это было осознанное решение".

При этом другие страны G7 почти не проявили готовности поддержать инициативу. США, напротив, трижды предоставили послабления по санкциям в отношении российской нефти, чтобы стабилизировать рынок на фоне кризиса в Ормузском проливе. Последние шаги Великобритании также вызвали недоумение в Брюсселе.

ЕС при этом отказался смягчать собственные санкции, но отложил давно ожидаемое предложение о поэтапном отказе от импорта российской нефти.

Лидеры G7 соберутся в Эвиане во Франции в середине июня. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, который призывает к ужесточению санкций против России.

Публично Европейская комиссия, а также страны Балтии и Северной Европы продолжают настаивать на введении запрета на услуги и стремятся повысить реальные издержки для российской энергетики.

Однако чиновники и дипломаты признают, что турбулентность на энергетических рынках в сочетании с устойчиво высокими ценами на нефть сдерживает запуск меры, представленной всего за несколько недель до ударов США и Израиля по Ирану.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью Euronews отметил:

"События в Персидском заливе явно изменили расчеты во всем, что касается энергетики. /.../ Сейчас все западные экономики сталкиваются прежде всего с проблемой доступа к энергоресурсам по приемлемым ценам. Наблюдается дефицит поставок, например нефтепродуктов: дизельного топлива, авиационного керосина и так далее. /.../ Поэтому, на мой взгляд, сейчас нет желания принимать дополнительные меры, которые могут усугубить эту ситуацию".

Кроме того, у Брюсселя до сих пор нет подтвержденной поддержки двух стран ЕС, чьи интересы напрямую затронуты, Греции и Мальты. В Греции расположена одна из крупнейших судоходных отраслей Европы, Мальта управляет крупнейшим судовым реестром в ЕС.

Обе страны считают, что полный запрет без координации с G7 приведет к экономическим потерям, усилит позиции российского теневого флота и создаст преимущества для китайских и индийских операторов.

Представитель МИД Мальты предупредил, что односторонние действия ЕС могут создать в санкционном режиме уязвимости.

"Главный риск фрагментация. Если участники коалиции действуют несогласованно, операторы просто будут переходить из одной юрисдикции в другую в рамках одной и той же системы, что снизит эффективность санкций. Поэтому координация имеет ключевое значение, - заявил он Euronews. - Санкции должны работать на практике, а не только на принципиальном уровне. Если ключевые партнеры не согласуют свои действия, существует реальный риск, что бизнес просто переместится в другие точки того же широкого коалиционного пространства, сводя на нет поставленную цель".

Европейская комиссия готовит новый пакет экономических санкций, который, как ожидается, будет представлен в ближайшие дни.

По мере того как надежды на введение полного запрета уменьшаются, внимание смещается к механизму ценового потолка на российскую нефть. Согласно правилам ЕС, потолок должен регулярно корректироваться и оставаться на 15 процентов ниже среднего рыночного уровня.

На фоне роста цен на нефть марки Urals из-за сбоев в поставках через Ормузский пролив очередной пересмотр, запланированный на 15 июля, вероятно приведет к повышению потолка.

Дипломаты рассчитывают, что ЕС найдет способ зафиксировать потолок и не дать Москве экономической передышки.