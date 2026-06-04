Госказана выпустила устойчивые облигации: за сутки более 70 инвесторов

Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран, при этом общий спрос инвесторов превысил 2,4 миллиарда евро.

Ведущими банками-организаторами эмиссии устойчивых облигаций выступили "BNP Paribas" и "Credit Agricole CIB".

Облигации в поддержку устойчивого развития Латвии выпущены во второй раз на основании Рамочной программы по устойчивым облигациям, которая подтверждает обязательство государства продолжать движение к достижению климатической нейтральности в 2050 году и переход к устойчивой и социально инклюзивной экономике.

В Госказне сообщили, что созданная в 2021 году Рамочная программа по устойчивым облигациям открыла путь для первой в истории Латвии эмиссии устойчивых облигаций на международных рынках капитала в декабре того же года, когда были выпущены шестилетние облигации на сумму 600 миллионов евро.

Рамочная программа была обновлена в мае 2026 года.

Обновленную Рамочную программу по устойчивым облигациям разработала рабочая группа под руководством Министерства финансов, в которой были представлены Министерство экономики, Министерство климата и энергетики, Министерство благосостояния, Министерство умного управления и регионального развития, Министерство земледелия, Министерство сообщения и Государственная канцелярия.

В Госказне отмечают, что Рамочная программа по устойчивым облигациям позволит выпускать такие облигации и в будущем, способствуя привлечению новых инвесторов и заимствованиям на выгодных условиях.