Тайфун так ударил по атмосфере, что его “круги” увидели из космоса

В апреле 2026 года один из самых мощных ранних тайфунов сезона прошёл над северной частью Тихого океана и обрушился на район Марианских островов. На Земле это означало сильный ветер, ливни и наводнения. А в верхних слоях атмосферы произошло нечто почти кинематографическое.

Тайфун пустил по небу гигантские круги.

Спутник NOAA-20 снял ночью редкое явление: от центра шторма расходились атмосферные волны, похожие на рябь от камня, брошенного в воду. Только вместо пруда была атмосфера Земли, а вместо маленького камня был огромный тропический циклон.

Typhoon Sinlaku in the northwestern Pacific is the strongest tropical cyclone so far this year. Sustained winds of ~280kmph places it as a violent typhoon—the highest intensity on the scale used by the Japan Meteorological Agency.

@CIRA_CSU pic.twitter.com/vXnO7EbbcM — World Meteorological Organization (@WMO) April 16, 2026

Эти волны стали видны благодаря слабому свечению верхних слоёв атмосферы. Днём атомы и молекулы получают энергию от солнечного света, а ночью часть этой энергии высвечивается обратно. На обычной прогулке человек этого не заметит, но чувствительные спутниковые приборы могут увидеть такой призрачный свет.

И вот в этом свете Синлаку оставил почти идеальные кольца.

Причина в том, что мощный тайфун работает как гигантская машина. Внутри него поднимаются огромные облачные башни, выделяется тепло, воздух резко движется вверх, и вся эта энергия не заканчивается у облаков. Она может запускать волны, которые проходят выше, в стратосферу и мезосферу.

Самое эффектное в истории то, что Синлаку резко усилился. За сутки он перешёл от уровня сильного шторма к состоянию, сопоставимому с ураганом пятой категории. Для метеорологов это всегда тревожный момент: над океаном не так просто быстро понять, насколько опасным становится циклон.

Теперь такие волны могут оказаться не просто красивой картинкой для спутника. Учёные считают, что по ним в будущем можно будет лучше отслеживать быстрое усиление штормов, особенно там, где нет плотной сети наблюдений.

Но история уходит ещё выше. Атмосферные волны от сильных циклонов могут влиять не только на погоду. Они способны добираться до слоёв, где начинается связь с так называемой космической погодой. Там уже важны спутниковые сигналы, радиосвязь и навигация.

Получается странная картина. Где-то в океане рождается тайфун. Он крутит облака, несёт ветер и дождь, а потом его энергия оставляет кольца в верхней атмосфере, которые видны из космоса.

Похоже на спецэффект. Только это не фантастика, а обычная Земля в один из тех дней, когда она напоминает, что погода начинается не с зонтика и не заканчивается облаками.