Евросоюз стремится к цифровой независимости от США

Документ предусматривает строительство новых центров обработки данных для нужд ИИ и облачных сервисов, субсидии на производство полупроводников и соответствующего оборудования, а также ускорение процедур выдачи разрешений.

Государственные структуры - ведомства, правительства, полиция и больницы - будут обязаны использовать только те облачные сервисы и модели ИИ, данные которых хранятся на европейских серверах. Брюссель намерен также приоритетно поддерживать поставщиков с открытым исходным кодом.

Kill switch и защита чувствительных данных

Пакет также вводит дополнительные уровни защиты против так называемого kill switch - принудительного отключения сервисов. Опасения по этому поводу в ЕС усилились после вступления в должность президента США Дональда Трампа: европейцы опасаются, что он может по собственной прихоти оборвать цифровые связи.

Для особо чувствительных данных, в том числе военного характера, полный контроль над программным обеспечением должен принадлежать европейскому поставщику. По словам представителя ЕС, подобные меры не являются чем-то необычным в международном контексте. "В Европе вы не найдете данных американской администрации", - сказал он журналистам.

Для самого ЕС предлагаемый пакет мер означает, по заявлению Еврокомиссии, "коренной перелом" в технологической стратегии.

Доминирование американских провайдеров США

На мировом и европейском рынках облачных услуг доминируют американские провайдеры - прежде всего AWS от компании Amazon и Microsoft. По данным консалтинговой фирмы Asterès, европейские компании тратят в совокупности около 264 млн евро в год на американские облачные сервисы.

Евродепутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Экке (Matthias Ecke) признал, что американские провайдеры "доминируют и будут доминировать", однако подчеркнул: ЕС не должен уступать давлению со стороны США.

"Мы устанавливаем правила для наших граждан", - добавил он. Сам Европарламент также сделал символический шаг: в браузерах депутатов и сотрудников поисковик по умолчанию будет заменен с Google на французский Qwant.