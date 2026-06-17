FT: Евросоюз готовит торговые льготы для Армении

Инициатива стала ответом на российские ограничения импорта, введенные перед недавними выборами в Армении, - Брюссель считает, что они были призваны оказать давление на прозападное правительство в Ереване. "Сейчас самое время поддержать их и показать, что мы можем быть надежным партнером, - сказал один из собеседников издания. - Им нужны друзья, и нам нужно защитить наше соседство."

По словам двух собеседников FT, меры, требующие одобрения большинства государств-членов и Европарламента, охватят большинство из примерно 20 товарных категорий, подпавших под российские запреты, - на общую сумму около 420 млн евро в год. Брюссель опасается, что Москва может еще больше усилить торговое давление на бывшую советскую республику, пояснили источники.

Министры и комиссары включились в работу

Предложения могут быть внесены в течение нескольких недель, сообщили двое других собеседников FT. Министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос с главой дипломатии Армении в Люксембурге 15 июня. Комиссар ЕС по расширению Марта Кос планирует посетить Армению в начале июля.

"Комиссия предложит автономные торговые меры, которые помогут армянскому бизнесу получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержат экономику страны там, где она пострадала больше всего", - заявил официальный представитель Комиссии Олоф Гилл в интервью FT.

Армения входит в возглавляемый Россией таможенный союз, который дает Москве контроль над импортом и экспортом страны и осложняет усилия ЕС по заключению преференциальных торговых соглашений с Ереваном.

Цветы, вино и другие товары

В преддверии парламентских выборов в Армении 7 июня Россия начала вводить запреты на импорт армянской продукции. Начали с армянских цветов, сославшись на фитосанитарные соображения. За этим последовали меры против минеральной воды, вина и коньяка, фруктов и овощей, и рыбы. За три дня до голосования ЕС заявил, что окажет Еревану финансовую помощь и выкупит тысячи цветов, которые прежде отправлялись в Россию.

Несмотря на давление, прозападная партия премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах. "Недавняя мера ЕС на 50 млн евро была скорее инструментом для выкупа цветов и других товаров. Это произошло очень быстро и показало, что российский шаг оказался контрпродуктивным. ЕС теперь хочет дальше развивать это содействие экспорту ", - сказал Ричард Джирагосян, основатель Регионального центра исследований, независимого аналитического центра в Ереване.

"Ограниченные меры" России в отношении Армении

В то же время, предупредил он, масштаб роли России в торговле Армении означает, что предложенные ЕС меры будут лишь "временными или ограниченными". "Этого недостаточно, чтобы компенсировать российское доминирование, так что это скорее временная заглушка", - отметил Джирагосян.

Двое источников также сказали в интервью FT, что коньяк - один из ключевых экспортных товаров Армении - создает определенные трудности для разработчиков мер поддержки, учитывая значимость производства коньяка для Франции.

Существует и проблема транспортировки скоропортящихся товаров из не имеющей выхода к морю страны через Турцию или Грузию.