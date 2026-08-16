Крона как предохранительный клапан

Главный автор недавнего исследования валютных вариантов Исландии, экономист Кэтрин Манн, считает стабильность главным преимуществом евро, но одновременно обращает внимание на специфическую исландскую проблему.

Почти 90% работающих исландцев состоят в профсоюзах, и коллективные договоры играют огромную роль в формировании зарплат. Если рост зарплат начинает опережать производительность труда, сегодня часть дисбаланса можно устранить через снижение курса кроны. С евро такого клапана больше не будет.

Следовательно, менять придется либо саму модель рынка труда, либо реальные зарплаты.

Именно поэтому переход на евро потребует от исландских правительств значительно более жесткой бюджетной дисциплины. Ошибки финансовой политики, которые сейчас частично компенсируются валютным курсом и действиями Центробанка, могут стать гораздо болезненнее.

Одним из решений экономисты называют создание мощного стабилизационного фонда, который позволял бы государству накапливать деньги в хорошие годы и использовать их во время специфического для Исландии кризиса.

«У нас уже есть преимущества ЕС»

Есть, наконец, еще один сильный аргумент противников вступления: а зачем вообще вступать? Исландия уже входит в Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Благодаря этому страна является частью европейского внутреннего рынка, а исландские граждане и компании пользуются значительной частью преимуществ экономической интеграции.

Лидер Партии центра, бывший премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон сформулировал эту позицию предельно просто: через ЕЭП Исландия уже получила преимущества членства, а теперь ей предлагают добавить к ним недостатки.

Сторонники ЕС отвечают на это зеркальным аргументом: Исландия уже выполняет огромное количество европейских правил, поскольку этого требует участие в едином рынке, но почти не участвует в их выработке.

Иными словами, страна во многом живет по правилам ЕС, не имея своего министра за столом Совета ЕС, еврокомиссара и депутатов в Европарламенте.

Суверенитет или место за столом?

Поэтому спор постепенно выходит далеко за пределы экономики. Для противников членства ЕС означает передачу части полномочий Брюсселю и дальнейшее ограничение национального суверенитета. Сигмюндюр Давид называет Евросоюз союзом, переживающим упадок и переходящим от одного кризиса к другому.

Сторонники членства видят ситуацию совершенно иначе. Депутат социал-демократов Дагюр Б. Эггертссон обращает внимание на изменение международной обстановки: политику Дональда Трампа, его давление на Гренландию, торговые войны и ослабление прежнего международного порядка.

По его логике, маленькому государству становится опаснее оставаться в одиночестве в мире, где великие державы все чаще используют экономическое давление и свое положение в глобальных цепочках поставок. ЕС в этой картине — не ограничитель суверенитета, а коллективная защита малых европейских стран от давления крупных держав.

Так в старом исландском споре появился совершенно новый аргумент.

Раньше разговор шел прежде всего о рыбе, сельском хозяйстве, кроне и Брюсселе. Теперь — еще и о том, где маленькой стране безопаснее находиться в меняющемся мире.

Исландский выбор

Именно поэтому простого ответа на вопрос, выгодно ли Исландии вступать в ЕС, нет. Экономический баланс выглядит достаточно заманчиво: евро может принести более низкие ставки и большую финансовую стабильность, усиление конкуренции способно снизить цены, а экспортеры получат более удобный доступ к огромному рынку.

Но счет тоже существует. Фермерам придется конкурировать с европейскими производителями. По рыболовству потребуется добиться устраивающих Исландию условий. Государство лишится собственной денежной политики, а очередной специфический исландский кризис придется лечить уже не девальвацией кроны, а бюджетом, зарплатами и занятостью.

Наконец, придется решить вопрос, который невозможно выразить в процентах по ипотеке: сколько национальной самостоятельности Исландия готова обменять на полноценное участие в принятии европейских решений.

29 августа исландцы еще не будут выбирать между кроной и евро и даже между членством и неучастием в ЕС.

Им предстоит решить только одно: стоит ли снова сесть за стол переговоров и выяснить, какую именно цену и какие условия Европа готова предложить Исландии.

А уже после этого можно будет решать, стоит ли эта цена того.