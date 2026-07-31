При этом за последнее десятилетие положение заметно улучшилось. Смертность на латвийских дорогах сократилась на 37%. Более существенного прогресса среди упомянутых стран добилась Литва, где показатель уменьшился на 43%.

Самые высокие показатели смертности в общеевропейском рейтинге зафиксированы в Сербии — 74 погибших на миллион жителей, Болгарии — 71 и Румынии — 68.