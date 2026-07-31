Это заметно выше среднего показателя по ЕС, который составлял примерно 44-45 погибших на миллион. Хуже ситуация была только в нескольких странах, поэтому Латвия оказалась примерно на четвёртом месте с конца европейского рейтинга.
При этом за последнее десятилетие положение заметно улучшилось. Смертность на латвийских дорогах сократилась на 37%. Более существенного прогресса среди упомянутых стран добилась Литва, где показатель уменьшился на 43%.
Самые высокие показатели смертности в общеевропейском рейтинге зафиксированы в Сербии — 74 погибших на миллион жителей, Болгарии — 71 и Румынии — 68.
Самыми безопасными остаются дороги Норвегии и Швеции, где на миллион жителей приходится около 19 погибших. Таким образом, риск смертельного ДТП в Латвии более чем втрое выше, чем в наиболее благополучных странах Северной Европы.
Эксперты советуют путешествующим на автомобиле заранее изучать местные правила дорожного движения, тщательно планировать маршрут и проявлять особую осторожность на незнакомых дорогах.
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