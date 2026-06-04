Пока у власти: Таварс предлагает обрезать министру права

Сейчас закон предусматривает право ответственного за самоуправления министра приостанавливать действие документа, если выявлены нарушения процедуры разработки территориального плана или локального плана самоуправления либо их несоответствие требованиям нормативных актов.

«Мэры самоуправлений, депутаты и их специалисты по развитию лучше всех знают, что нужно развивать в их самоуправлении, а не политики из Старой Риги. (...) Мы должны защищать самоуправления и людей, которые там живут», — сказал Таварс. По его словам, есть и другие методы, например роспуск думы, если выявлены нарушения закона. Таварс предлагает изменить порядок.

А именно, чтобы чиновники министерств могли обращаться в Конституционный суд, если они обнаруживают какие-либо недостатки в документах по планированию развития самоуправлений. «Если суд принимает заявление, то на тот момент [процесс] приостанавливается до принятия решения», — сказал Таварс.

Политик считает, что такой подход усилит ответственность самоуправлений и сделает процесс утверждения их планов менее политизированным. Среди своих приоритетов на посту министра Таварс также назвал безопасность избирательной системы и поддержку латгальских самоуправлений.

Таварс считает, что необходимо создать фонд для оказания финансовой поддержки, а также пересмотреть цели, которые ставятся перед самоуправлениями восточного приграничья.

Таварс также считает, что в Министерстве смарт-управления и регионального развития можно сократить число государственных служащих. В министерстве планируется отказаться от дублирующих функций, а также от тех, которые в долгосрочной перспективе не имеют смысла. Также будет изучено, добросовестно ли сотрудники работают удаленно. Таварсу не кажется правильным, что по незначительным вопросам на собраниях регулярно совещаются 20–30 человек, и никто не берет на себя ответственность. Нужно добиться, чтобы число участников было небольшим и был четко определен ответственный человек.