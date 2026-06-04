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Он будет жить после вас: милый питомец может стать кошмаром для наследников

Редакция PRESS 4 июня, 2026 17:24

Животные 0 комментариев

Когда человек заводит кота или собаку, он обычно примерно понимает горизонт ответственности. Десять, пятнадцать, иногда двадцать лет. Это много, но всё ещё похоже на человеческую жизнь.

С экзотическими питомцами всё иначе.

Большой попугай может прожить шестьдесят или семьдесят лет. Черепаха способна пережить не только хозяина, но и часть его родственников. В магазине или у заводчика это выглядит как милое животное, смешная птица или симпатичная маленькая черепашка. Через годы это может превратиться в громкое, требовательное и очень долго живущее наследство.

Самая неловкая часть начинается не тогда, когда питомца покупают. Она начинается потом, когда хозяин стареет, заболевает или умирает, а семья внезапно узнаёт, что вместе с квартирой, мебелью и коробкой документов ей достался ещё и попугай, который кричит, кусается, требует внимания и может прожить ещё тридцать лет.

В США спасательные организации уже жалуются на поток таких животных. Особенно трудно пристраивать попугаев и черепах. Попугаи умны, социальны и не предназначены для жизни как украшение в клетке. Им нужны общение, игрушки, пространство, режим и люди, которые понимают, что птица не обязана быть плюшевой.

Какаду, ара и амазоны часто выглядят обаятельно в молодости, но с возрастом могут стать шумными, ревнивыми и агрессивными. Не потому что они “плохие”, а потому что это сложные животные с длинной жизнью и сильными потребностями.

С черепахами история ещё коварнее. Маленькая черепашка помещается на ладони. Потом она растёт. Иногда до размеров животного, которому уже нужен не аквариум, а огороженный участок, тёплые условия и огромное количество еды. Некоторые виды живут больше ста лет.

И тут привычная фраза “ну кто-нибудь возьмёт” перестаёт звучать убедительно.

Кто именно возьмёт? Дочь, у которой маленькая квартира? Племянник, который боится птиц? Соседка, которая соглашалась только покормить кота на выходных? Приют, где уже нет мест?

В Латвии о таких вещах обычно говорят меньше. В центре внимания чаще собаки и кошки, и это понятно: их больше, их проблемы виднее. Но экзотические питомцы тоже есть. Большие попугаи, рептилии, черепахи, редкие птицы. Просто их драма тише до того момента, пока кто-то не остаётся с клеткой, клювом и вопросом, что теперь делать.

Парадокс в том, что самые долгоживущие питомцы часто требуют самого заранее продуманного плана. Не “когда-нибудь потом”, не “родные разберутся”, а конкретного ответа: кто сможет ухаживать, есть ли у него место, деньги, знания и желание.

Потому что для человека попугай может быть любовью всей жизни. А для неподготовленных наследников он может стать существом, которое орёт из соседней комнаты и живёт дольше ипотеки.

И где-то в этом есть очень странная правда о домашних животных. Иногда мы выбираем их на годы. А иногда, сами того не понимая, подписываем договор, который длится дольше нас.

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