Необходимость срочных изменений депутаты объясняют тем, что до 1 июля может не хватить времени для принятия более масштабной реформы финансирования отрасли. Без этого возникал риск правовой неопределенности в системе здравоохранения.

Напомним, ранее законодательство предусматривало разделение медицинских услуг на базовую и полную корзины в зависимости от уплаты социальных взносов. В первую очередь эти изменения коснутся тех граждан Латвии, которые постоянно живут и работают за границей. Соответственно, если они не выплачивают социальные взносы со своей зарплаты Латвии, то и не смогут претендовать на полноценные медицинские услуги в родной стране. Однако с момента принятия этой модели в 2018 году её внедрение неоднократно переносилось и фактически так и не состоялось.

В Сейме подчеркивают, что продление нынешнего порядка позволит сохранить равный доступ к медицинской помощи для всех граждан страны. При этом дополнительные расходы для государственного и муниципальных бюджетов не предусмотрены, поскольку оказание услуг продолжится по действующей схеме.