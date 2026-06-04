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Учёные заглянули в мозг худеющих людей. Там оказалось не только “держись и не ешь”

Редакция PRESS 4 июня, 2026 16:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычно похудение описывают так, будто внутри человека живёт маленький строгий начальник. Он должен сказать: “Не ешь печенье”, и всё сразу получится.

Но организм, как выясняется, устроен гораздо хитрее. Он не всегда слушает начальника. У него есть кишечник, бактерии, гормоны, привычки, память о еде, удовольствие, тревога и мозг, который может включать желание съесть что-нибудь не потому, что человеку “слабовато захотелось”, а потому что внутри идёт целая биологическая переписка.

Исследователи изучили группу взрослых людей с ожирением, которые проходили программу интервального ограничения калорий. Это не была история “просто пропустите завтрак и станете другим человеком”. Участников наблюдали, им подбирали питание, брали анализы, изучали кишечные бактерии и смотрели активность мозга с помощью функциональной МРТ.

За время программы люди заметно похудели. В среднем они потеряли около 7,6 килограмма. У них также снизились некоторые показатели, связанные с обменом веществ: вес, окружность талии, давление, уровень глюкозы и холестерина.

Но самое интересное началось не на весах.

Учёные увидели, что вместе с весом менялись и другие системы. В кишечнике сдвигался состав бактерий. Одни микробы становились заметнее, другие уменьшались. Одновременно менялась активность зон мозга, связанных с аппетитом, самоконтролем, вниманием, эмоциями и реакцией на еду.

Иными словами, похудение выглядело не как простая сделка “меньше калорий — меньше килограммов”. Больше похоже на сложный разговор между кишечником и мозгом.

Это не значит, что бактерии в животе тайно командуют человеком у холодильника. И не значит, что интервальное голодание теперь подходит всем. Исследование было небольшим, а учёные сами подчёркивают: пока нельзя точно сказать, что было причиной, а что следствием. Может быть, изменения в питании повлияли и на мозг, и на микробиом. Может быть, эти системы влияли друг на друга. Может быть, часть механизма ещё не видна.

Но сама идея очень показательная. Когда человек пытается похудеть, он борется не только с булочкой на тарелке. Он имеет дело с системой, которая годами училась хотеть, запасать, тревожиться, радоваться еде и возвращать привычный вес.

Поэтому фраза “просто возьми себя в руки” звучит всё менее научно и всё более лениво.

Организм не бухгалтерская таблица, куда можно вписать меньше еды и сразу получить послушный результат. Он скорее шумный внутренний чат, где кишечник, мозг, обмен веществ и привычки постоянно отправляют друг другу сообщения.

Иногда диета работает не потому, что человек внезапно стал железным. А потому что вся эта внутренняя переписка на время перестроилась.

И вот это уже звучит почти утешительно. Возможно, дело не только в том, что люди “не умеют держаться”. Возможно, внутри них просто слишком много участников переговоров.

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