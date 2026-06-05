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Еврокомиссар: Киев против защиты в ЕС мужчин 23-60 лет

© Deutsche Welle 5 июня, 2026 09:54

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия, Украина

Страны ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, но могут ограничить ее для мужчин мобилизационного возраста, потому что об этом просят в Киеве. Окончательное решение еще не принято.

На сегодняшний день все государства-члены Европейского Союза согласны с тем, что действие Директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев следует продлить до марта 2028 года, однако многие страны выступают за изменения объема защиты при определенных условиях.

Об этом во время итоговой конференции, состоявшейся в четверг, 4 июня, в Люксембурге после завершения заседания Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел, заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра - председательствующей в Совете страны - Николас Иоаннидес.

По его словам, встреча Совета ЕС продемонстрировала "единство в поддержке Украины". "Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев", - сказал он.

Еврокомиссар: Исключить мужчин из ДВЗ просят в Украине

Один из вопросов, который обсуждался на встрече, - исключение мужчин мобилизационного возраста- от 23 до 60 лет - из-под действия ДВЗ, сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. "Это также то, что просят нас сделать украинцы", - заявил он.

Бруннер добавил, что во время дискуссии участники "внимательно слушали министров из государств", принявших больше всего украинских беженцев - Чехии, стран Балтии, Польши, Германии, Австрии.

Он пообещал, что в ближайшие недели Европейская Комиссия представит предложение, "как нам двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь временной защиты" для украинцев. Позицию Еврокомиссии должны одобрить квалифицированным большинством страны-члены ЕС.

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