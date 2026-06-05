«Сдавайте экзамены как хотите»: депутат обвинила государство в экономии на учебниках

«Недопустимо, чтобы доступность учебных материалов превращалась в лотерею», - считает она.

По мнению Стобовой, в латвийской системе образования сложилась противоречивая ситуация: государство устанавливает единые стандарты, требования и критерии оценки знаний, однако не гарантирует школам достаточное количество современных учебников и других учебных пособий.

«От ребёнка требуют высоких результатов. От учителя требуют качества. От школы требуют ответственности. Но государство отказывается обеспечить основу обучения — учебные материалы и книги, по которым дети могут учиться», — заявила депутат.

Стобова считает, что централизованными в Латвии остаются только экзамены и требования к знаниям, тогда как обеспечение учебного процесса фактически переложено на школы, самоуправления, учителей и родителей.

Особое недовольство политика вызвали планы по сокращению финансирования на закупку учебных материалов. По её словам, некоторые школы из-за нехватки средств вынуждены выбирать, какой учебник и по какому предметы купить.

Депутат считает, такая система создаёт неравные условия для учащихся, поскольку качество подготовки начинает зависеть от финансовых возможностей конкретной школы или семьи.

Стобова также подчеркнула, что вопрос учебных материалов связан и с укреплением позиций латышского языка в образовании. По её мнению, государство должно инвестировать в создание и доступность качественных учебников, справочников и других образовательных ресурсов на латышском языке.

«Если государство требует результата, оно обязано обеспечить инструменты для его достижения», — подчеркнула депутат.

Она считает, что сохранение централизованных экзаменов при одновременном сокращении финансирования на учебники и учебные пособия противоречит принципам справедливой и качественной системы образования.