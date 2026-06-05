На кадрах видно, как женщина заняла парковочное место и, видимо, ждала, когда в нему подъедет машина её родственника или друга, но первым подъехал незнакомый водитель, который решил, что женщина должна уйти и уступить ему место. При этом красный Nissan буквально наехал на женщину, толкнув её. А машина, для которой она заняла место, уже стояла за красной.

Позже между женщиной и водителем произошёл короткий разговор, содержание которого на записи разобрать нельзя. Участники обсуждения разделились во мнениях. Часть пользователей поддержала женщину, другие встали на сторону водителя.

Инцидент произошёл на парковке магазина Rimi на улице Татари в Таллинне.

В комментариях люди шутили: «Когда идентифицируешь себя как автомобиль» и «Мне нужна такая женщина!».

Многие пользователи сходятся во мнении, что конфликт возник из-за того, что один из водителей заранее обозначил намерение припарковаться, а второй попытался занять место первым.