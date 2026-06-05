Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал инициативу ряда европейских стран по ужесточению визового режима для граждан России и выступил за введение общеевропейского запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины.

«Очень неприятно наблюдать, как всё больше российских туристов отдыхают на европейских пляжах и курортах, в то время как в Украине продолжаются ракетные и дроновые удары по мирным жителям», — говорится в письме.

На фоне этих дискуссий Домбрава заявил, что граждане России, в том числе участники боевых действий против Украины, представляют угрозу безопасности для всей Европы.

По словам министра, он потребовал от отдельных стран ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Кроме того, Латвия намерена присоединиться к инициативе Эстонии и внести в шенгенский «чёрный список» российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

«Мы включим в шенгенский "чёрный список" многих российских боевиков, участвовавших в войне против Украины. Мы также требуем, чтобы Европейский союз внёс в этот список всех бойцов государства-агрессора», — заявил Домбрава.

Авторы обращения также указывают на риски безопасности. По их мнению, свободный доступ россиян в страны ЕС создаёт дополнительные угрозы на фоне попыток Кремля дестабилизировать ситуацию в Европе посредством гибридных атак и других действий.

Отдельно в письме подчёркивается необходимость создания более эффективных механизмов выявления граждан России, принимавших участие в войне против Украины, чтобы не допускать их въезда на территорию Евросоюза.

Согласно приведённым данным, если до начала полномасштабной войны гражданам России ежегодно выдавалось более четырёх миллионов шенгенских виз, то в 2024 году их количество сократилось примерно до 500 тысяч. Однако ряд стран считает эти ограничения недостаточными. В 2025 году россиянам было выдано более 470 тысяч туристических шенгенских виз, многие из которых предусматривают многократный въезд.

Министр миграции Швеции Йохан Форселл (Johan Forssell), комментируя ситуацию, заявил, что европейские страны должны прекратить практику туристических поездок россиян в ЕС во время продолжающейся войны.

«Я хочу, чтобы больше не было шопинг-уикендов. Я хочу, чтобы больше не было роскошных поездок в Европу, пока украинцы погибают на поле боя. Эта ситуация абсолютно ненормальна, и её необходимо прекратить», — сказал он журналистам в Люксембурге.

На сегодняшний день наибольшее число шенгенских виз гражданам России выдают Франция, Испания и Италия. Авторы инициативы призывают Европейскую комиссию разработать новые обязательные и более жёсткие правила выдачи виз для российских граждан.