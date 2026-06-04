Физики снова испортили фантастам «кротовые норы». Зато нашли кое-что более странное

Но у физиков, как обычно, есть холодная вода.

Новое прочтение старой идеи Эйнштейна и Розена говорит: знаменитый “мост” может быть вовсе не космическим тоннелем. Изначально он, возможно, был не дверью в другой угол Вселенной, а чем-то более странным: математическим зеркалом времени.

В 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен описали “мост” между двумя симметричными версиями пространства-времени. Позже популярная культура превратила это в кротовую нору, почти готовую трассу для межзвёздных путешествий.

Проблема в том, что такая красивая картинка плохо выдерживает физику. В обычной общей теории относительности такой мост не годится для путешествий. Он схлопывается слишком быстро, и пролететь через него нельзя. То есть это не тоннель с подсветкой и не запасной выход из чёрной дыры.

Авторы новой интерпретации предлагают смотреть на него иначе. По их версии, мост Эйнштейна–Розена может указывать не на связь двух мест в космосе, а на связь двух направлений времени в квантовом описании.

Звучит почти хуже, чем фантастика, но смысл такой: в привычной жизни мы видим время только в одну сторону. Чашка падает и разбивается. Человек стареет. Завтрак становится воспоминанием. Обратно это не работает.

Но на глубинном уровне физические законы часто не так строго выбирают между прошлым и будущим. В уравнениях многие процессы можно развернуть, и они всё ещё будут выглядеть допустимыми. Поэтому физики пытаются понять, не нужно ли в экстремальных условиях учитывать сразу две “стрелы времени”.

Особенно это важно возле чёрных дыр.

Там давно существует знаменитая проблема: если чёрная дыра поглощает информацию, а потом испаряется, куда девается всё, что в неё упало? Квантовая физика не любит исчезновение информации. Она требует, чтобы всё где-то сохранялось, пусть даже в очень непривычной форме.

Новая идея предлагает возможный выход. Информация не пропадает, а как бы уходит в зеркальное направление времени. Не в соседнюю галактику, не в портал для астронавта, а в другую часть полного квантового описания.

Это пока не доказанная картина мира и не билет в новую физику для туристов. Это сложная теоретическая гипотеза, которую сами авторы связывают с чёрными дырами, ранней Вселенной и вопросом, был ли Большой взрыв абсолютным началом.

Самая эффектная часть звучит почти дерзко: возможно, Большой взрыв был не “началом всего”, а переходом, своего рода квантовым отскоком после предыдущей фазы. В таком сценарии у Вселенной могла быть история до той точки, которую мы привыкли считать стартом.

Но здесь важно не улететь слишком далеко. Никто не открыл портал. Никто не доказал, что завтра можно отправить сообщение в прошлое. Никто не нашёл дверь за шкафом, ведущую в другую Вселенную.

Физики предлагают другое: возможно, то, что люди десятилетиями представляли как тоннель в пространстве, на самом деле говорит о более глубокой симметрии времени.

Фантасты потеряли удобную кротовую нору. Зато получили что-то почти красивее: Вселенную, где даже время может иметь зеркальную сторону.