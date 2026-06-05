В погоне за деньгами: Latvijas Pasts не брезгует «быстрыми» кредитами

Учитывая, что почтовые отделения чаще посещают люди старшего поколения, возникает вопрос, насколько оправдано размещение рекламы кредитов именно в сети «Latvijas Pasts». Ведь пенсионерам деньги нередко необходимы, однако при невозможности погасить долг они рискуют потерять имущество.

Специалист по коммуникациям «Latvijas Pasts» Инита Федко пояснила, что развитие финансовых услуг предусмотрено стратегией предприятия на 2025–2028 годы.

«Меняясь вместе с привычками жителей, мы регулярно пересматриваем перечень услуг и открыты для различных форм сотрудничества и посреднических услуг, основанных на потребностях клиентов. Чтобы развивать сегмент финансовых услуг, в 2025 году мы обратились к крупнейшим участникам рынка, а также рассмотрели предложения компаний, которые сами проявили интерес к сотрудничеству. Начав это сотрудничество, мы предоставляем клиентам возможность получить финансирование как в виде потребительского кредита, так и для объединения или рефинансирования займов».

По ее словам, цель сотрудничества — расширить спектр услуг и привлечь новых клиентов. При этом предприятие получает комиссионное вознаграждение.

«В соответствии с договором о сотрудничестве наше вознаграждение составляет процентную долю от выданных кредитов, а также предусмотрена гарантированная минимальная ежемесячная плата», — отметила Федко.

Журналисты предполагают, что поиск новых источников дохода связан с сокращением числа почтовых отделений и переходом клиентов к использованию пакоматов.

Партнером почты стала кредитная компания «AvaFin», которая предлагает потребительские кредиты, рефинансирование и объединение займов.

О себе компания пишет:

«Мы — опытная команда экспертов в сфере финансов. Делаем финансовые средства более доступными и адаптируем предложения под индивидуальные потребности и возможности клиентов. Мы понимаем, насколько важно получить финансовую поддержку для реализации своих планов и целей — быстро, удобно и безопасно».

Компания подчеркивает, что стремится «предоставлять клиентам лучший опыт и строить долгосрочные отношения, становясь первым выбором для решения финансовых потребностей».

Срок кредитования составляет от трех до 84 месяцев. Процентная ставка начинается от 7,71%, а годовая процентная ставка (APR) может достигать 52,94%.

Пример, приведенный в материалах: при займе 4500 евро клиент платит 4,99 евро ежемесячно за обслуживание договора, 9,99 евро за оформление, а проценты по кредиту составляют 1187,20 евро. Ежемесячный платеж — 132,85 евро, а общая сумма возврата — 6376 евро. Годовая процентная ставка в этом случае достигает 19,91%.

По данным Центра защиты прав потребителей (PTAC), компания «AvaFin» имеет действующую лицензию на кредитование. Заместитель директора PTAC Андис Приедитис подтвердил:

«Да, AvaFin — лицензированная компания. Обычно наибольшие подозрения вызывают кредитные посредники, но к почте это не относится. Для нас важно, чтобы клиентам предоставлялась достоверная информация, и в сотрудничестве между почтой и AvaFin нарушений мы не видим».

В свою очередь Министерство сообщения фактически ограничилось пересылкой разъяснений «Latvijas Pasts», добавив лишь, что не вмешивается в оперативную деятельность государственных предприятий, поскольку соответствующие решения принимаются самими компаниями.