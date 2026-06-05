Можно ли заключить брачный договор через три года после свадьбы? И включить заранее условия об алиментах?

В договоре может быть также предусмотрено, какое имущество будет считаться общим, а какое — личной собственностью каждого из супругов, и определен порядок управления имуществом. Например, супруги могут договориться, что недвижимость, доходы от бизнеса или накопления будут принадлежать тому супругу, на чье имя они оформлены.

Права и обязанности в отношении несовершеннолетних детей, включая их содержание (алименты), не относятся к имущественным отношениям между супругами, поэтому брачный договор не может затрагивать такие вопросы. Его цель — урегулировать имущественные отношения между супругами и избежать споров в будущем.