Может ли бывший супруг изменить установленный судом порядок общения с ребёнком, если ребёнок против изменений

В итоге сын стал всеми способами отказываться от таких частых поездок. Бывший муж обвиняет меня в том, что настраиваю сына против такого режима. Но это вообще не так. Может ли суд поменять график на тот, что требует бывший муж, или он может учесть мнение ребенка и оставить прежний порядок общения?

При решении споров о месте проживания ребенка и порядке общения с тем из родителей, который проживает отдельно от ребенка, суд в первую очередь исходит из интересов ребенка, а не из пожеланий родителей. Согласно статье 178 Гражданского закона (далее - закон), споры между родителями о вопросах опеки и воспитания ребенка разрешаются с учетом интересов ребенка и выяснением его мнения, если ребенок способен его сформулировать.

Кроме того, статья 182 закона предусматривает, что порядок общения с ребенком устанавливается судом с обязательным запросом заключения сиротского суда. Суд может определить конкретный график встреч, а также ограничить его, если это отвечает интересам ребенка.

Что учитывает суд

На практике суд оценивает возраст ребенка, его мнение, эмоциональное состояние и привязанность, стабильность школьной и повседневной среды. Если формат проживания «неделя через неделю» негативно влияет на ребенка, суд может отказать в изменении ранее установленного порядка общения. В подобных делах суды прежде всего исходят из интересов и благополучия ребенка.

Если отец ребенка обратится в суд с требованием изменить порядок общения, вы можете предоставить информацию об успеваемости сына до и после изменения графика, расписание учебы и секций, при необходимости — мнение психолога, а также иные доказательства того, что частые переезды вызывают у ребенка стресс и нарушают привычный образ жизни. Рекомендуем также обратиться за консультацией к адвокату, практикующему семейное право.