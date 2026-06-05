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Латвия проигрывает борщевику: вредный сорняк захватывает нашу землю

Редакция PRESS 5 июня, 2026 10:28

Всюду жизнь 0 комментариев

Борщевик Сосновского по-прежнему остается одной из самых серьезных инвазивных проблем в Латвии. Несмотря на многолетние попытки найти ему практическое применение, основные усилия по-прежнему направлены на сдерживание распространения и уничтожение этого растения.

Как пишет Latvijas Avīze, ученые продолжают искать способы использования биомассы борщевика, однако заметных результатов пока нет. Наиболее успешно растение используют разве что пчелы, производящие из его нектара вкусный мед, а также художники, создающие из высушенных стеблей предметы интерьера и световые инсталляции.

Для борщевика Сосновского и испанского слизня в Латвии разработаны отдельные правила Кабинета министров, определяющие порядок борьбы с этими инвазивными видами. При этом борщевик включен и в общеевропейский список инвазивных видов, который насчитывает 114 растений и животных.

Ответственность за уничтожение борщевика возложена на владельцев земель и самоуправления. Государственное финансирование на эти цели сейчас не предусмотрено.

«Государственная поддержка на борьбу с борщевиком предоставлялась в 2006 и 2007 годах. Оценив полученные результаты, сами сельскохозяйственные организации не поддержали ее продолжение, поскольку тогда исчезает заинтересованность в полном уничтожении борщевика. Кроме того, это требует значительного финансирования из государственного бюджета — нескольких миллионов евро», — пояснила старший эксперт Министерства земледелия Илзе Слокенберга.

По ее словам, растение чаще всего распространяется на заброшенных территориях, а также в местах, где сложно применять механическую обработку или химические средства.

Закон предусматривает ответственность за бездействие. Владельцам участков, которые не ограничивают распространение борщевика, может грозить предупреждение или штраф до 1500 евро для физических лиц и до 3000 евро для юридических лиц.

«Если на территории, зараженной борщевиком, обнаружено растение с уже сформировавшимся соцветием, считается, что меры по ограничению распространения не были проведены», — отметила представитель Государственной службы защиты растений Лига Гришане.

Однако на практике наказания применяются редко. В 2024–2025 годах санкции были назначены лишь семи частным лицам и четырем компаниям. В большинстве случаев дело ограничивалось предупреждением, а максимальный штраф составил 100 евро.

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