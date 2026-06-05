Правительство едет в Латгалию: посетят ли министры спа-центр?

Депутаты приняли решение об очередном аукционе на право аренды спа-центра, число которых достигло уже двух десятков.

Руководитель управления городской среды и развития самоуправления Георгий Орлов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что победитель аукциона сможет изменить статус здания и предоставлять в нем услуги, связанные со здравоохранением и реабилитацией. Сдать здание в аренду муниципальному или государственному предприятию нельзя, так как в этом случае в соответствии с условиями проекта будет применена финансовая коррекция, и самоуправлению придется вернуть софинансирование Европейского союза.

Вяксе на заседании призвал "отложить в сторону политические амбиции" и вместе поделиться идеями, как найти арендатора для здания. Потерявший пост мэра Александр Барташевич ("Вместе за Латвию"/ЛПМ) на комментарий депутата ответил, что высказывать идеи никому не запрещено и это можно делать и на заседании думы.

Оппозиционер заявил, что думе следует поднять вопрос о спа-центре на выездном заседании правительства в Латгале, где также будет обсуждаться концертный зал "Gors". Он сказал, что правительство возглавляет человек из предпринимательских кругов, к тому же речь идет об особом статусе приграничья, в том числе в сфере туризма.

"Надеяться на правительство мы можем, но все хорошее, что происходит в городе, зависит исключительно от нас", - прокомментировал предложение Вяксе Барташевич, который также раскритиковал планы правительства в отношении "Gors".

Рекреационный центр в Резекне, недалеко от озера Ковшу, нередко упоминается как одна из причин финансовых проблем Резекне в предыдущие годы, поскольку вложения в него превышают финансовые возможности самоуправления.

Договор аренды планируется заключить на 30 лет. Одновременно, в соответствии с технической спецификацией аукциона, инвестору также придется сделать инвестиции в нематериальные активы и основные средства, а также создать на территории рабочие места.

