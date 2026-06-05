Во Франкфуртском аэропорту Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Lufthansa внезапно опустился носом прямо у гейта. Передняя стойка шасси сложилась, и огромный лайнер буквально клюнул вниз, хотя рейс ещё даже не начался.

Insurance company watching this must be freaking out!

Here's footage of the 4-month-old Lufthansa Boeing 787-9 "Herne" (D-ABPQ) following today's nose landing gear collapse at Frankfurt Airport.

The Dreamliner was being prepared for LH450 to LAX when the incident occurred. pic.twitter.com/YwgIzLD8P5 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Самолёт должен был лететь из Франкфурта в Лос-Анджелес. По расписанию это был обычный дальний рейс, один из тех, где пассажиры заранее думают о пледах, фильмах и долгих часах в воздухе. Но в этот раз всё закончилось ещё до посадки.

На борту в момент происшествия пассажиров не было. Там находились члены экипажа и сотрудники, которые готовили самолёт к вылету. Несколько человек получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Сам рейс отменили. У лайнера повреждена передняя часть, а вокруг самолёта появились аварийные службы. Для пассажиров это был тот редкий случай, когда задержка рейса внезапно начинает выглядеть почти хорошей новостью.

Причина происшествия пока не названа. Авиакомпания и специалисты выясняют, почему у самолёта, который стоял на земле, вдруг отказала передняя опора.

В авиации такое выглядит особенно странно: лайнер создан для перелётов через океан, но в этот раз самым драматичным моментом оказался не взлёт, не турбулентность и не посадка. Он просто стоял у выхода. А потом наклонился носом вниз.