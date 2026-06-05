Председатель Комитета по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш пояснил, что зеленая маркировка не свидетельствует о наличии оборудованного убежища.

«Эти зеленые таблички, довольно вводящие в заблуждение, которые ранее разместили, не означают, что в Риге есть готовые убежища. Зеленая табличка означает лишь то, что там потенциально можно кратковременно укрыться», — отметил Лапиньш.

По его словам, такие помещения считаются относительно безопасными с точки зрения конструкции здания, но не подходят для длительного пребывания людей. Настоящее убежище должно иметь вентиляцию, водоснабжение, канализацию и другую необходимую инфраструктуру.

«Когда будут построены все 166 убежищ, там будут и вентиляция, и вода, и канализация. Но сейчас готовых убежищ нет», — подчеркнул он.

На создание сети убежищ в Риге предусмотрено 15 миллионов евро. Сейчас продолжаются закупочные процедуры, а завершить проект планируется к концу 2027 года. Первые новые или реконструированные убежища в школах могут открыть уже в августе–сентябре этого года.

Лапиньш также объяснил, почему действующие инструкции по гражданской защите пока не предусматривают рекомендацию направляться в ближайшее убежище.

«Я не хочу обманывать людей и выдавать несуществующее за существующее. Поэтому в наших алгоритмах убежища сейчас вообще не упоминаются», — заявил он.

По его словам, после появления первых полноценных объектов они будут включены в официальные планы действий при чрезвычайных ситуациях.

«Убежище предполагает, что человек может найти ближайший объект, например в радиусе 300 метров, и безопасно находиться там. Пока такой системы у нас нет. Когда появятся первые новые и отремонтированные убежища в школах, тогда мы включим их в алгоритмы действий», — пояснил Лапиньш.

Он добавил, что сейчас зеленый знак лишь указывает на относительную безопасность помещения.

«Зеленый знак означает, что вам не угрожает обрушение этих стен. Но там нет вентиляции, поэтому находиться внутри много часов подряд невозможно», — заключил эксперт.