Учёные подтвердили то, что хозяева давно знали: ваш питомец уже почти как ребёнок

Учёные всё чаще говорят о том, что домашние животные занимают в жизни людей место, очень похожее на место ребёнка. Не юридически, конечно. Кот не попросит денег на университет, а собака не будет спорить из-за домашнего задания. Но эмоционально всё может быть куда серьёзнее, чем принято признавать.

Питомец даёт человеку компанию, снижает тревогу, помогает держаться за распорядок и создаёт ощущение, что дома кто-то ждёт. Для многих это не “просто животное”, а живое существо, ради которого человек встаёт утром, возвращается домой вовремя и чувствует себя нужным.

Но у этой любви есть и обратная сторона. Хозяева переживают из-за болезней, поведения, дрессировки, ветеринарных счетов и старости питомца почти так же мучительно, как родители переживают за ребёнка. Многие испытывают чувство вины, когда оставляют животное одно, отказываются от приглашений или спешат домой, потому что “он там без меня”.

И это не шутка для любителей котиков. Потеря питомца может быть тяжёлым ударом, но окружающие часто не воспринимают такую боль всерьёз. Человеку могут сказать: “Ну это же была просто собака” или “заведёшь нового кота”. После таких фраз становится только хуже.

На деле для многих питомец является частью семьи, ежедневной привычкой, источником заботы и эмоциональной опорой. Его миска, место на диване, звук шагов по квартире и привычка встречать у двери превращаются в часть жизни. И в этом нет никакой загадки. Собака одна дома не философствует о свободе хозяина. Она ждёт, волнуется и хочет на улицу. Поэтому человек внезапно обнаруживает, что его взрослая жизнь подчиняется не только работе, свиданиям и друзьям, но и существу, которое не может само открыть дверь.

Так что если кто-то разговаривает с котом, как с маленьким принцем, или объясняет собаке, почему нужно потерпеть до вечера, возможно, это уже не странность. Это просто современная семья в её пушистой версии.