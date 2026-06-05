Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Учёные подтвердили то, что хозяева давно знали: ваш питомец уже почти как ребёнок

Редакция PRESS 5 июня, 2026 10:19

Животные 0 комментариев

Если вы когда-нибудь отменяли встречу, потому что “собака одна дома”, поздравляем. Вы, возможно, не просто заботливый хозяин. Вы уже почти родитель.

Учёные всё чаще говорят о том, что домашние животные занимают в жизни людей место, очень похожее на место ребёнка. Не юридически, конечно. Кот не попросит денег на университет, а собака не будет спорить из-за домашнего задания. Но эмоционально всё может быть куда серьёзнее, чем принято признавать.

Питомец даёт человеку компанию, снижает тревогу, помогает держаться за распорядок и создаёт ощущение, что дома кто-то ждёт. Для многих это не “просто животное”, а живое существо, ради которого человек встаёт утром, возвращается домой вовремя и чувствует себя нужным.

Но у этой любви есть и обратная сторона. Хозяева переживают из-за болезней, поведения, дрессировки, ветеринарных счетов и старости питомца почти так же мучительно, как родители переживают за ребёнка. Многие испытывают чувство вины, когда оставляют животное одно, отказываются от приглашений или спешат домой, потому что “он там без меня”.

И это не шутка для любителей котиков. Потеря питомца может быть тяжёлым ударом, но окружающие часто не воспринимают такую боль всерьёз. Человеку могут сказать: “Ну это же была просто собака” или “заведёшь нового кота”. После таких фраз становится только хуже.

На деле для многих питомец является частью семьи, ежедневной привычкой, источником заботы и эмоциональной опорой. Его миска, место на диване, звук шагов по квартире и привычка встречать у двери превращаются в часть жизни. И в этом нет никакой загадки. Собака одна дома не философствует о свободе хозяина. Она ждёт, волнуется и хочет на улицу. Поэтому человек внезапно обнаруживает, что его взрослая жизнь подчиняется не только работе, свиданиям и друзьям, но и существу, которое не может само открыть дверь.

Так что если кто-то разговаривает с котом, как с маленьким принцем, или объясняет собаке, почему нужно потерпеть до вечера, возможно, это уже не странность. Это просто современная семья в её пушистой версии.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать