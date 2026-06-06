Гарантированный минимум для пенсионеров: знай свои права

Пособие социального обеспечения : кому назначается и в каких ситуациях

Подошел пенсионный возраст, человек пишет заявление в Государственное агентство социального страхования о назначении государственной пенсии, а ему отказывают. Причина - у человека пенсионного возраста не хватает страхового стажа для пенсии.

Этому могут быть разные причины. Работодатель не выплачивал за него социальный налог, или человек вовсе не был оформлен легально. Или не работал по разным причинам.

Такие ситуации предусмотрены пенсионным законодательством. Если для назначения государственной пенсии жителю не хватает страхового стажа, то, согласно Закону о государственных социальных пособиях, будущему пенсионеру с наступлением пенсионного возраста государство назначает пособие социального обеспечения по старости.

Его могут получить те жители, у которых в соответствующем возрасте:

- нет права на государственную пенсию (за исключением пенсии по потере кормильца инвалидам);

- нет страхового возмещения в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;

- кто не работает и не самозанятое лицо.

Государственное пособие соцобеспечения может быть назначено жителям Латвии:

- имеющим персональный код ЛР;

- постоянно проживающим в ЛР;

- проживающим беспрерывно в течение 12 месяцев в период последних 60 месяцев.

Возраст и стаж

В 2026 году пенсионный возраст составляет 65 лет. С 2025 года установлен постоянный пенсионный возраст 65 лет – для мужчин и женщин одинаково.

Минимальный страховой стаж для назначения государственной пенсии по старости – 20 лет. Этот срок установлен с 2025 года, до этого для пенсии нужно было иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пособия: минимальные суммы в месяц

Минимальная сумма, выплачиваемая в качестве государственного пособия социального обеспечения по старости, – 187 евро в месяц (в прошлом году - 166 евро).

Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения по случаю потери кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 213 евро (в прошлом году было 189 евро);

- с 7 лет – 255 евро (было 226 евро).

Для людей с инвалидностью – неработающих – установлены надбавки.

Для жителей с инвалидностью: размер зависит от группы

Для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, не имеющих достаточного страхового стажа, также назначается государственное пособие социального обеспечения. Для тех получателей пособия, которые не трудоустроены, предусмотрена доплата.

1-я группа инвалидности:

- для работающих - 261,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 298,20 евро;

- для неработающих - 340,34 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 387,66 евро.

2-я группа инвалидности:

- для работающих - 224,40 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 255,60 евро;

- для неработающих - 269,28 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 306,72 евро.

3-я группа инвалидности:

- независимо от занятости – 187 евро в месяц, с инвалидностью с детства – 213 евро.

И другие группы жителей: господдержка в минимальном размере

Государственное пособие социального обеспечения назначается также еще нескольким наименее социально защищенным группам жителей.

* Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям погибших участников ликвидации последствий аварии - 187 евро в месяц.

* Пособие на похороны в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица, - в размере трех пособий социального обеспечения – 561 евро (3 x 187).

* Пособие на похороны в случае смерти безработного - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 x 187).

* Компенсация ущерба (несчастный случай на производстве до 1 января 1997 года) для лиц, кому он определяется в размере страхового пособия по инвалидности, – 187 евро в месяц.

* Пособия соцобеспечения по безработице - 60% от удвоенной суммы государственного пособия социального обеспечения: 60% от 374 евро.

Начать с заявления: как назначается государственное пособие

Чтобы получить государственное пособие социального обеспечения, следует написать заявление о назначении пособия и подать его в любое территориальное отделение VSAA:

- лично (по предварительной записи);

- в электронном виде с надежной э-подписью;

- направить по почте;

- через доверенное лицо;

- опустить в почтовый ящик любого отделения;

- подать в электронном виде на едином портале государства и самоуправлений www.latvija.lv.

Если получатель пособия умер, то назначенное, но не полученное до дня смерти пособие может получить супруг умершего или родственник первой и второй ступени.

Выплата пособия прекращается, если получатель пособия:

- находится на полном государственном обеспечении (в государственном учреждении длительного социального ухода или социальной реабилитации или в местах заключения);

- выехал на постоянное место жительства за пределы Латвии (пособие выплачивается за два месяца вперед и выплата прекращается);

- приобретает право на получение государственной пенсии (за исключением пенсии по потере кормильца жителю с инвалидностью) или страховое возмещение в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;

- получатель пособия устраивается на работу (по найму или как самозанятое лицо). Об этом следует в трехдневный срок со дня начала работы известить любое отделение VSAA.

Минимальная пенсия - в каком случае назначается?

Если стаж соответствует требованиям закона, но у сениора для назначения минимального размера пенсии не хватает пенсионных накоплений, состоящих из обязательных взносов социального страхования, то ему назначат минимальную пенсию.

Размер пенсии по старости не может быть меньше размера пособия социального обеспечения и зависит от страхового стажа будущего пенсионера.

Минимальный размер пенсии определяется путем применения коэффициента 1,2 к расчетной базе минимальной пенсии по старости - 213 евро, а для лиц с инвалидностью с детства – 255 евро, плюс за каждый последующий год, превышающий страховой период, необходимый для назначения пенсии по старости (это 20 лет), сумма увеличивается на 2 процента от расчетной базы минимальной пенсии по старости.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.