Минэкономики просит продлить скидку на дизель, Минфин отвечает: денег нет

Когда в марте принималось решение о снижении акциза, дизель стоил дорого. Тогда расчёт был простым: потери от акциза компенсируются дополнительными поступлениями НДС, если розничная цена дизеля выше 2 евро за литр. Теперь эта схема ломается.

С апреля дизель начал дешеветь. Средняя цена снизилась с 2,02 евро за литр в апреле до 1,91 евро в мае и 1,84 евро в первую неделю июня. По оценке Министерства финансов, при таком уровне цен НДС уже не покрывает выпадающие доходы от акциза полностью.

Министерство экономики настаивает, что продление льготы нужно домохозяйствам, перевозчикам, логистике, бизнесу и фермерам. По расчётам ведомства, сниженный акциз позволяет удерживать цену дизеля примерно на 8,6 цента за литр ниже. Для маркированного дизеля, который используется в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров, что даёт снижение примерно на 5,9 цента за литр.

Минфин предлагает не спешить и заново оценить ситуацию на рынке топлива, а также влияние решения на доходы государства. Фактически спор упёрся в деньги: Министерство экономики говорит о поддержке людей и бизнеса, Министерство финансов - о потерях бюджета.

Сейчас сниженная ставка действует с 1 апреля до 30 июня. Закон временно уменьшил акциз на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров. Продление льготы ещё на три месяца правительству только предстоит оценить.