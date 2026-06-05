Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Минэкономики просит продлить скидку на дизель, Минфин отвечает: денег нет

Редакция PRESS 5 июня, 2026 15:46

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство экономики предлагает продлить сниженный акциз на дизельное топливо ещё на три месяца - до 30 сентября. Но Министерство финансов предупреждает: при нынешних ценах такая мера уже не будет нейтральной для бюджета, сообщает LETA.

Когда в марте принималось решение о снижении акциза, дизель стоил дорого. Тогда расчёт был простым: потери от акциза компенсируются дополнительными поступлениями НДС, если розничная цена дизеля выше 2 евро за литр. Теперь эта схема ломается.

С апреля дизель начал дешеветь. Средняя цена снизилась с 2,02 евро за литр в апреле до 1,91 евро в мае и 1,84 евро в первую неделю июня. По оценке Министерства финансов, при таком уровне цен НДС уже не покрывает выпадающие доходы от акциза полностью.

Министерство экономики настаивает, что продление льготы нужно домохозяйствам, перевозчикам, логистике, бизнесу и фермерам. По расчётам ведомства, сниженный акциз позволяет удерживать цену дизеля примерно на 8,6 цента за литр ниже. Для маркированного дизеля, который используется в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров, что даёт снижение примерно на 5,9 цента за литр.

Минфин предлагает не спешить и заново оценить ситуацию на рынке топлива, а также влияние решения на доходы государства. Фактически спор упёрся в деньги: Министерство экономики говорит о поддержке людей и бизнеса, Министерство финансов - о потерях бюджета.

Сейчас сниженная ставка действует с 1 апреля до 30 июня. Закон временно уменьшил акциз на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров. Продление льготы ещё на три месяца правительству только предстоит оценить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать