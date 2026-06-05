Подробности дела полиция пока не раскрывает. Известно, что на этой неделе в Резекне, Резекненском крае и Мадонском крае прошли десять обысков. В результате полиция обнаружила две плантации марихуаны, задержала четырёх человек и изъяла крупную партию наркотиков, оружие и деньги.

3 июня были задержаны трое мужчин 1975, 1999 и 1977 годов рождения. 4 июня полиция задержала ещё одного человека, которого считает участником преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Во время обысков изъято 835 кустов марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для выращивания. Кроме того, полиция обнаружила 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 частей оружия и 3145 евро наличными. На деньги будет наложен арест.

Уголовный процесс ведётся по двум статьям Уголовного закона - о незаконном выращивании растений, а также о незаконном изготовлении, хранении и перевозке наркотических веществ группой лиц в крупном размере.