СГБ не стала запрещать пикет против дронов у посольства Украины

Пикет должен пройти 7 июня 2026 года, в 15:00 на бульваре Калпака, напротив посольства Украины. В заявке указано, что его цель - попросить правительство Украины не отправлять дроны в Латвию. Ожидается участие 50 человек.

По оценке СГБ, в нынешних геополитических условиях организаторы публичных мероприятий должны тщательно взвешивать свои послания. Однако служба не предложила самоуправлению запретить этот конкретный пикет.

Рижская дума ранее запросила рекомендации у правоохранительных органов. Исполнительный директор города Янис Ланге просил оценить заявку, но в распоряжение самоуправления не поступила информация, которая позволила бы ограничить мероприятие.

При этом в СГБ напомнили, что в прошлом году служба в одном случае запретила публичное мероприятие. Тогда, по данным СГБ, во время акции планировалась поддержка государства-агрессора России и распространение направленных против Латвии посланий, цель которых - расколоть общество.

Организатор пикета - общество «Latvija 150», связанное с политическим объединением «Центр согласия», созданным перед предстоящими выборами в Сейм. Один из руководителей общества - Айварс Сманс, бывший депутат совета Аглонской волости, ранее осуждённый за подделку паспортов. В последние годы он участвовал в протестах против Covid-19 и безуспешно баллотировался от малых партий.

Сманс также является одним из лидеров партии «Tautas kalpi Latvijai», деятельность которой приостановлена из-за финансовых нарушений. Эту партию в 2018 году основали под названием «Par Alternatīvu», позже она была известна как «Jaunā saskaņa».

Среди её основателей был предприниматель Юрис Журавлёв, которого сейчас судят за публичный призыв выступить против независимости Латвии - в радиопередаче он просил Владимира Путина оккупировать Латвию. Сманс возглавил партию летом 2022 года.