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На планете Земля вот-вот появится первый триллионер. Угадайте, кто он?

Редакция PRESS 6 июня, 2026 07:07

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Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска приблизилось к 970 млрд долларов. Если ожидаемое размещение акций SpaceX на бирже состоится успешно, он может стать первым триллионером в мире, сообщает The Wall Street Journal.

На бумаге скорость роста его богатства выглядит почти издевательски. За 31 год карьеры Маск, по подсчётам, зарабатывал около 992 долларов в секунду. Это почти 60 000 долларов в минуту, 3,6 млн долларов в час и 85,7 млн долларов в день.

В годовом пересчёте речь идёт о 31,3 млрд долларов. Средней американской семье пришлось бы работать более 11 млн лет, чтобы накопить такой капитал. Не чтобы красиво уйти на пенсию, а просто чтобы добраться до суммы, которая сейчас сосредоточена у одного человека.

При этом деньги Маска не лежат аккуратной горой в банковском сейфе. Почти всё его состояние привязано к акциям и долям в компаниях. Главный источник богатства - SpaceX, которую ещё до выхода на биржу оценивают в 538 млрд долларов.

Tesla добавляет к капиталу Маска ещё около 167 млрд долларов. Кроме того, у него есть опционы стоимостью 150 млрд долларов, которые он может использовать в любой момент.

На этом фоне ближайшие конкуренты выглядят почти скромно. Состояние Джеффа Безоса оценивается в 276 млрд долларов, Ларри Эллисона - в 243 млрд долларов, Марка Цукерберга - в 219 млрд долларов.

Да, капитал Маска уже превышает годовой ВВП 125 стран мира. Но это не мешок наличных, а гигантская конструкция из акций, ожиданий, оценок и веры инвесторов в то, что ракеты, электромобили и биржа ещё долго будут лететь в одну сторону.

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