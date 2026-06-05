Машины могут съесть урожай: почему дорогая нефть грозит ударить по продуктам

Причина звучит почти абсурдно: если обычное топливо становится слишком дорогим, страны начинают активнее искать замену. Один из вариантов — биотопливо. Его можно делать из сельскохозяйственных культур, масел и другого органического сырья.

На бумаге всё выглядит красиво. Меньше зависимости от нефти, больше “зелёного” топлива, больше местного производства. Но у этой схемы есть неудобный вопрос: если урожай уходит в бак, он уже не идёт на еду.

Эксперты предупреждают, что рост спроса на биотопливо может усилить давление на мировые цены на продукты. Особенно в момент, когда дорожает не только энергия, но и удобрения. А без удобрений современное сельское хозяйство внезапно становится гораздо менее уверенным в себе.

Проблема не в том, что завтра весь хлеб исчезнет с полок. Проблема в другом: зерно, растительные масла, земля, вода и удобрения начинают участвовать сразу в двух гонках. Одни нужны для еды. Другие нужны для топлива. И если топливо платит больше, баланс может быстро стать неприятным.

Особенно чувствительны к этому бедные страны и семьи, у которых большая часть дохода уходит на еду. Для них даже небольшой рост цен на базовые продукты не выглядит как “рыночное колебание”. Это уже выбор между корзиной продуктов, транспортом и счетами.

Есть и ещё один странный поворот. Биотопливо часто продают как экологичное решение, но если ради него расширяют посевы, используют больше удобрений или вырубают новые земли, итог может оказаться куда менее зелёным, чем обещали рекламные буклеты.

Получается неприятная арифметика: мир пытается спастись от дорогой нефти, но может случайно подтолкнуть вверх цены на еду.

И в этой истории самый тревожный вопрос звучит очень просто: что важнее в кризисный момент — накормить людей или заправить машины?