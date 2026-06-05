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«Лежачие остаются лежать»: сирена тревоги вызвала панику в больнице Страдыня

Редакция PRESS 5 июня, 2026 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в больнице Страдыня сработала тревога, из-за чего среди пациентов возникли растерянность и паника, пишет LSM.lv. Одна из пациенток рассказала, что в момент сигнала была подключена к монитору проводами и не могла быстро покинуть палату.

Жанна находилась в больнице на давно ожидаемых обследованиях. По её словам, длины проводов хватало только для того, чтобы дойти до туалета или двери палаты. В случае реальной эвакуации быстро уйти было бы невозможно без отключения оборудования.

Пациентка утверждает, что персонал не сразу понимал, как действовать с лежачими больными. Лифты из-за электричества не работали, а значит, вывести таких пациентов обычным способом было невозможно.

«Медсестра говорит: "Идём все наружу, лежачие остаются, потому что мы не можем их взять, лифт ведь не работает"».

По словам Жанны, посетительница одного из лежачих пациентов отказалась соглашаться с таким решением и заявила, что будет звонить в полицию. Через несколько минут тревогу отменили. Позже выяснилось, что она была ложной. Предположительно, сигнализация могла сработать из-за курения в туалете.

Руководитель отдела безопасности больницы Страдыня Матисс Шмитиньш заявил, что больницу нельзя эвакуировать так же просто, как торговый центр или вокзал.

«К сожалению, больница - это не супермаркет, не торговый центр, не железнодорожная станция, откуда людей можно просто вывести наружу».

По словам Шмитиньша, обучение сотрудников проводится даже чаще, чем требует регламент. Но он признал, что в отдельных ситуациях персонал всё равно может растеряться.

Похожий случай недавно произошёл в Детской клинической университетской больнице. Там сигнал тревоги и призыв покинуть здание звучали несколько раз, но у выходов не оказалось ни охраны, ни персонала, который объяснил бы людям, что происходит. Только примерно через 15 минут сотрудникам сообщили, что эвакуация не нужна, а причиной стала техническая ошибка.

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