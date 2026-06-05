В Латвии снизились цены на топливо

В статистическом управлении отмечают, что цена на дизельное топливо упала на 6,8%, в то время как цена на бензин выросла на 1,2%, а на автогаз - снизилась на 2,8%.

В свою очередь, в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года средняя цена на топливо выросла на 28,2%. За год дизельное топливо подорожало на 33,3%, цена на бензин выросла на 21,5%, а цена на автогаз - на 14,4%.

Данные ЦСУ свидетельствуют о том, что средняя розничная цена дизельного топлива в Латвии в мае 2026 года составляла 1,911 евро за литр, в апреле - 2,051 евро за литр, в марте - 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро за литр, а в январе - 1,449 евро за литр.

Рекордная на данный момент цена на дизельное топливо была зафиксирована в апреле этого года - 2,051 евро за литр, а ранее рекорды цены были побиты в июне 2022 года, когда средняя цена составляла 2,008 евро за литр, и в июле 2022 года, когда средняя цена составляла 1,95 евро за литр.

В то же время средняя розничная цена бензина 95-й марки в мае этого года составляла 1,827 евро за литр, в апреле - 1,805 евро за литр, в марте - 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро за литр, а в январе - 1,456 евро за литр.

Данные свидетельствуют, что самая высокая средняя цена на бензин 95-й марки была в июне 2022 года - 2,078 евро за литр, в июле 2022 года она составляла 1,955 евро за литр, а в мае 2022 года - 1,891 евро за литр.

Средняя цена на автогаз в мае этого года составляла 1,041 евро за литр, в то время как в апреле автогаз в среднем стоил 1,07 евро за литр, в марте - 0,959 евро за литр, в феврале - 0,892 евро за литр, а в январе - 0,891 евро за литр.