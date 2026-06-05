Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны

Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы.

Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны.

В качестве первоначальных приоритетов сотрудничества выделены пять направлений. Во-первых, планируется обмен опытом по боевым дронам, дальнобойным ударным, морским и другим беспилотным системам. Во-вторых, передача знаний будет происходить в области средств противовоздушной обороны, включая дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и другие решения.

Также сотрудничество будет охватывать сенсорные системы, системы разведки, раннего предупреждения и целеуказания. Четвертая область сотрудничества - обмен знаниями о системах управления полем боя, а в пятая - сотрудничество в совершенствовании оперативных доктрин и учебных процессов.

Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии.

Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон.

Такое сотрудничество будет включать, в частности, обмен опытом, передовой практикой и технической информацией, совместные тренинги, учения и программы по наращиванию потенциала, консультативную помощь и институциональную поддержку.

Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения.

Проект соглашения предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии.

Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении и развитии связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов.