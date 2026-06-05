В Ледурге построят завод по производству биометана

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, подписывая договор, выразила удовлетворение расширением производства биометана "HoSt Group" и укреплением энергетического рынка в Латвии и Балтийском регионе в целом. Она подчеркнула, что этот проект улучшает энергетическую безопасность, одновременно ускоряя переход к низкоуглеродной экономике, особенно в отраслях, где сокращение выбросов затруднено.

Финансовый директор "HoSt Group" Артур Вландерен сказал, что в дополнение к инвестициям компании партнерство с ЕБРР ускорит стратегию "HoSt Group" по развитию, управлению и эксплуатации критически важной инфраструктуры зеленой энергии.

"Эти устойчивые инвестиции доказывают сильную коммерческую жизнеспособность прогрессивных проектов по производству биометана и подчеркивают нашу общую цель по продвижению энергетического перехода. Преобразуя станцию в Ледурге в один из крупнейших в Латвии заводов по производству биометана, мы укрепляем в регионе производство энергии по принципу экономики замкнутого цикла и вносим ощутимый вклад в европейскую энергетическую безопасность", - указал Вландерен.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК), комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что этот стратегически важный проект поддерживает развитие зарождающегося рынка биометана в Латвии и странах Балтии. Он улучшит энергетическую безопасность, заменив импортируемый природный газ низкоуглеродным топливом местного производства, которое соответствует целям Европейского союза (ЕС) по декарбонизации и автономии.

"Выделение займа в очередной раз подтверждает, что ЕБРР является главным партнером ЕС, активно работающим во имя общих приоритетов", - подчеркнул Домбровскис.

Информация на сайте ЕБРР свидетельствует, что проект был утвержден 25 ноября 2025 года.

Член правления предприятия Ирина Краста, подписывая договор с ЕБРР, сказала, что очень приятно взять что-то уже существующее и перестроить во что-то лучшее. Предприятие перестроит уже существующее производство.

Мощность завода по производству биометана составит 80 070 мегаватт-часов (МВт·ч) в год, он будет производить био-КПГ (сжатый биометан), био-CO2 и дигестат. Сжатый биометан будет транспортироваться грузовиками на КПГ и закачиваться в газовую сеть.

По данным "Firmas.lv", "Next Biogas" зарегистрирована в 2022 году, и ее основной капитал составляет 2800 евро. В предыдущие годы предприятие не получало доходов от основной деятельности, а убытки предприятия в 2025 году составили 3628 евро.

Крупнейшим владельцем "Next Biogas" является зарегистрированная в Нидерландах "Next Biogas Holding", которой принадлежит 99,5% долей капитала, а 0,5% принадлежит Красте.

"Next Biogas" входит в "HoSt Group" - нидерландскую технологическую группу, которая специализируется в области возобновляемых газов, тепла, электроэнергии и биоэнергетики.