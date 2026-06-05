Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

В Ледурге построят завод по производству биометана

Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Входящая в нидерландскую "HoSt Group" компания ООО "Next Biogas" за 26,8 миллиона евро построит в Ледурге Сигулдского края завод по производству биометана, и в пятницу для реализации проекта предприятие подписало договор займа с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, подписывая договор, выразила удовлетворение расширением производства биометана "HoSt Group" и укреплением энергетического рынка в Латвии и Балтийском регионе в целом. Она подчеркнула, что этот проект улучшает энергетическую безопасность, одновременно ускоряя переход к низкоуглеродной экономике, особенно в отраслях, где сокращение выбросов затруднено.

Финансовый директор "HoSt Group" Артур Вландерен сказал, что в дополнение к инвестициям компании партнерство с ЕБРР ускорит стратегию "HoSt Group" по развитию, управлению и эксплуатации критически важной инфраструктуры зеленой энергии.

"Эти устойчивые инвестиции доказывают сильную коммерческую жизнеспособность прогрессивных проектов по производству биометана и подчеркивают нашу общую цель по продвижению энергетического перехода. Преобразуя станцию в Ледурге в один из крупнейших в Латвии заводов по производству биометана, мы укрепляем в регионе производство энергии по принципу экономики замкнутого цикла и вносим ощутимый вклад в европейскую энергетическую безопасность", - указал Вландерен.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК), комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что этот стратегически важный проект поддерживает развитие зарождающегося рынка биометана в Латвии и странах Балтии. Он улучшит энергетическую безопасность, заменив импортируемый природный газ низкоуглеродным топливом местного производства, которое соответствует целям Европейского союза (ЕС) по декарбонизации и автономии.

"Выделение займа в очередной раз подтверждает, что ЕБРР является главным партнером ЕС, активно работающим во имя общих приоритетов", - подчеркнул Домбровскис.

Информация на сайте ЕБРР свидетельствует, что проект был утвержден 25 ноября 2025 года.

Член правления предприятия Ирина Краста, подписывая договор с ЕБРР, сказала, что очень приятно взять что-то уже существующее и перестроить во что-то лучшее. Предприятие перестроит уже существующее производство.

Мощность завода по производству биометана составит 80 070 мегаватт-часов (МВт·ч) в год, он будет производить био-КПГ (сжатый биометан), био-CO2 и дигестат. Сжатый биометан будет транспортироваться грузовиками на КПГ и закачиваться в газовую сеть.

По данным "Firmas.lv", "Next Biogas" зарегистрирована в 2022 году, и ее основной капитал составляет 2800 евро. В предыдущие годы предприятие не получало доходов от основной деятельности, а убытки предприятия в 2025 году составили 3628 евро.

Крупнейшим владельцем "Next Biogas" является зарегистрированная в Нидерландах "Next Biogas Holding", которой принадлежит 99,5% долей капитала, а 0,5% принадлежит Красте.

"Next Biogas" входит в "HoSt Group" - нидерландскую технологическую группу, которая специализируется в области возобновляемых газов, тепла, электроэнергии и биоэнергетики.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать