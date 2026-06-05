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Лучшие книги про нейросети

Книжный клуб Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:59

Книжный клуб

Лучшие книги про нейросети

Нейросети быстро вошли в повседневную жизнь: с их помощью пишут тексты, создают изображения, ищут идеи, учатся, работают с данными и автоматизируют задачи. Ещё недавно искусственный интеллект казался темой из мира программирования, а сегодня с ним сталкиваются школьники, родители, маркетологи, дизайнеры, предприниматели и авторы контента. Порог входа снизился настолько, что освоить базовые инструменты можно за несколько часов — и это меняет то, как люди работают, учатся и создают.

Книги о нейросетях помогают разобраться в теме без хаотичного поиска по коротким инструкциям, роликам и громким обещаниям. Одни объясняют искусственный интеллект простым языком, другие показывают, как устроен ChatGPT, как работают промты и почему генерация изображений стала отдельным направлением цифрового творчества. Такие книги не устаревают за неделю — они дают структуру и понимание, которое остаётся с вами дольше, чем любой туториал. В отличие от разрозненных советов из интернета, книга выстраивает целостную картину — от базовых принципов до конкретных приёмов.

При этом главный вопрос для большинства людей не «что такое нейросеть», а «как с ней работать так, чтобы получать нужный результат». Именно с этого и начинается промт-инжиниринг — навык, который отделяет тех, кто использует ИИ вполсилы, от тех, кто выжимает из него максимум. Один и тот же инструмент в руках разных людей даёт совершенно разный результат — и разница почти всегда в том, как сформулирован запрос.

Нейросети могут все; Нейросети для родителей и детей — Дамир Халилов

Книга Дамира Халилова обращена к тем, кто только начинает знакомиться с нейросетями и не хочет сразу погружаться в технические детали. Искусственный интеллект представлен не как закрытая область для специалистов, а как инструмент, который уже встроен в учёбу, работу, творчество и повседневные задачи.

Формат рассчитан на совместное знакомство с темой: взрослый и ребёнок могут разбираться в нейросетях без ощущения, что перед ними сложный технический учебник. Через практические примеры проще понять, как задавать вопросы, создавать тексты, искать идеи и постепенно привыкать к логике общения с ИИ.

Нейросети в этой книге не выглядят загадочным механизмом из будущего. Это часть современной цифровой среды, с которой можно экспериментировать, ошибаться, уточнять запросы и постепенно осваиваться.

Нейросети могут все
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Искусственный интеллект. Беседы со школьниками — Л. В. Литвинцева

Название сразу задаёт тон: это разговор об искусственном интеллекте на понятном языке. Формат бесед позволяет входить в тему постепенно, без перегруза терминами и без ощущения, что читатель должен заранее разбираться в технологиях.

В книге искусственный интеллект раскрывается через простые вопросы: что он умеет, где встречается, почему обучается на данных, какие возможности открывает и какие сомнения вызывает. Такой подход помогает не бояться темы и раскладывать ее на отдельные понятные элементы.

Книга воспринимается не как технический учебник, а как разговор о новой области. Такой формат особенно уместен для первого знакомства с ИИ, когда важно объяснить сложную тему без давления и лишней терминологии.

Искусственный интеллект. Беседы со школьниками
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Нейросети и искусственный интеллект — Наталья Хозяинова

«Нейросети и искусственный интеллект» даёт общее представление о теме без привязки к одному сервису или набору готовых команд. В центре — базовые вопросы: что такое искусственный интеллект, почему о нём так много говорят и чем нейросети отличаются от привычных программ.

Книга помогает собрать разрозненные сведения в понятную картину. После такого введения проще воспринимать разговоры о ChatGPT, генерации изображений, автоматизации, цифровых профессиях и новых способах работы с информацией. Нейросети перестают выглядеть набором случайных инструментов и начинают складываться в более цельную систему.

Текст не уводит читателя сразу в программирование и сложную математику. Сначала он даёт контекст, без которого прикладные возможности ИИ труднее воспринимать осознанно.

Нейросети и искусственный интеллект
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ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга — Дамир Халилов

ChatGPT стал одним из самых заметных инструментов на базе искусственного интеллекта, но его возможности во многом зависят от формулировки запроса. Поэтому книга строится вокруг практики: не просто узнать о нейросетях, а начать применять их в рабочих задачах.

Формат сборника удобен тем, что к нему возвращаются не обязательно по порядку. Нужен текст, идея, контент-план, рекламная формулировка, анализ аудитории или черновик — можно открыть подходящий сценарий и адаптировать его под свою задачу.

ChatGPT связан не с разговорами о далёком будущем, а с ежедневной работой: текстами, идеями, контент-планами, рекламными формулировками и быстрыми черновиками. Такой формат особенно удобен, когда нужен не один готовый ответ, а несколько вариантов для дальнейшей доработки.

ChatGPT на каждый день
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Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире — Стивен Вольфрам

ChatGPT часто воспринимают как удобный чат: он отвечает на вопросы, пишет тексты, помогает с идеями и рабочими задачами. Стивен Вольфрам смотрит на него глубже — как на технологию со своей внутренней логикой. Автор разбирает, почему языковая модель строит ответы именно так, как появляется связный текст и почему у пользователя возникает ощущение диалога с «понимающей» системой.

В центре не набор готовых промтов, а сам принцип работы ChatGPT. После такого объяснения нейросеть перестаёт выглядеть магическим инструментом: становится понятнее, как связаны данные, вероятности, языковые связи и вычислительные модели.

Как устроен ChatGPT
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Нейросети ChatGPT, Midjourney. Инструкция для начинающих 

Среди всех нейросетей два инструмента стали точкой входа для большинства новичков — ChatGPT и Midjourney. Первый работает с текстом, второй генерирует изображения. Книга отвечает на простой вопрос: как начать пользоваться ими прямо сейчас, без подготовки и технического бэкграунда.

Текст не уводит в сложные технические объяснения. Нейросети раскрываются через конкретные действия: задать вопрос, уточнить запрос, получить текст, сгенерировать изображение, изменить формулировку и попробовать снова. Логика простая — сначала работа с инструментом в деле, потом постепенное понимание деталей.

Умение разговаривать с ИИ — не технический навык, а коммуникационный. Чем точнее сформулирована задача, тем полезнее результат. Книга учит именно этому: ставить вопросы так, чтобы нейросеть понимала, чего от неё ждут, — и давала то, что действительно нужно.

Нейросети. Инструкция для начинающих
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ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети — Петр Панда; Арина Сычева

Большинство людей, которые пробовали ChatGPT, сталкивались с одним и тем же: результат получается не тот, что ожидался. Проблема редко в самой нейросети — чаще в том, как сформулирован запрос. Качество ответа напрямую зависит от качества вопроса, и этому можно и нужно учиться.

Книга разбирает промт-инжиниринг на практике: что делает запрос сильным, какие схемы работают для разных типов задач, где чаще всего теряется результат и как это исправить. Авторы не ограничиваются теорией — каждый принцип подкреплён конкретными примерами и пошаговыми разборами на реальном контенте.

Пётр Панда написал семь книг по копирайтингу и знает, как объяснять сложное просто. Арина Сычева работает старшим куратором ИИ-сервиса NeuroPanda и каждый день сталкивается с тем, как люди учатся работать с нейросетями. Вместе они написали книгу, которая будет полезна всем — независимо от профессии и уровня знакомства с ИИ.

ChatGPT. Мастер подсказок
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«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

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Важно 17:33

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