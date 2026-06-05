Но учёные всё чаще задают странный вопрос: кто из них вообще может что-то чувствовать?

На первый взгляд ответ кажется очевидным. Чат-бот умеет вести беседу, спорить, объяснять философию и писать так, будто у него есть внутренний мир. Пчела просто летает между цветами. Но именно здесь и начинается подвох.

Исследователи всё осторожнее относятся к идее, что сознание можно определить только по поведению. Если кто-то красиво говорит о переживаниях, это ещё не значит, что он действительно что-то переживает. И наоборот: если существо не умеет рассказывать о себе человеческими словами, это не доказывает, что внутри у него “пусто”.

Поэтому внимание смещается с внешнего поведения на устройство системы. В случае животных учёные смотрят на мозг, нервные цепи, способность объединять сигналы, выбирать между разными потребностями и реагировать на мир не как автомат. В случае искусственного интеллекта они смотрят не на красивые ответы, а на то, как именно обрабатывается информация.

И вот здесь получается неожиданный поворот. Современные чат-боты могут очень убедительно изображать размышления о сознании, но это ещё не делает их сознательными. По текущим оценкам, сегодняшние системы искусственного интеллекта, включая такие чат-боты, скорее всего, не обладают сознанием.

А вот с насекомыми вопрос оказывается менее смешным, чем кажется. Если даже маленький мозг способен выполнять определённые внутренние вычисления, связанные с опытом, выбором и телесными потребностями, то пчела может быть не просто крошечным летающим механизмом.

Это не значит, что пчёлы теперь должны получить паспорта, а чат-ботам нужно выдавать отпуск. Но граница стала менее удобной. Раньше человеку было проще думать: говорит как человек — значит, почти человек; не говорит — значит, ничего особенного.

Теперь всё сложнее. Существо может вести себя просто, но иметь внутреннюю жизнь. А машина может говорить блестяще, но оставаться только очень убедительной машиной.

Так что в споре “пчела против ChatGPT” самый человеческий ответ звучит неожиданно скромно: смотреть надо не на красивые слова, а на то, что происходит внутри.