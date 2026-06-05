Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Учёные задумались, есть ли сознание у пчёл и ChatGPT. Ответ оказался неожиданным

Редакция PRESS 5 июня, 2026 14:31

Наука 0 комментариев

Пчела в саду и окно с чат-ботом на экране выглядят как вещи из разных вселенных. Одна ищет нектар, другой рассуждает о смысле жизни, работе, любви и иногда делает вид, что всё понял.

Но учёные всё чаще задают странный вопрос: кто из них вообще может что-то чувствовать?

На первый взгляд ответ кажется очевидным. Чат-бот умеет вести беседу, спорить, объяснять философию и писать так, будто у него есть внутренний мир. Пчела просто летает между цветами. Но именно здесь и начинается подвох.

Исследователи всё осторожнее относятся к идее, что сознание можно определить только по поведению. Если кто-то красиво говорит о переживаниях, это ещё не значит, что он действительно что-то переживает. И наоборот: если существо не умеет рассказывать о себе человеческими словами, это не доказывает, что внутри у него “пусто”.

Поэтому внимание смещается с внешнего поведения на устройство системы. В случае животных учёные смотрят на мозг, нервные цепи, способность объединять сигналы, выбирать между разными потребностями и реагировать на мир не как автомат. В случае искусственного интеллекта они смотрят не на красивые ответы, а на то, как именно обрабатывается информация.

И вот здесь получается неожиданный поворот. Современные чат-боты могут очень убедительно изображать размышления о сознании, но это ещё не делает их сознательными. По текущим оценкам, сегодняшние системы искусственного интеллекта, включая такие чат-боты, скорее всего, не обладают сознанием.

А вот с насекомыми вопрос оказывается менее смешным, чем кажется. Если даже маленький мозг способен выполнять определённые внутренние вычисления, связанные с опытом, выбором и телесными потребностями, то пчела может быть не просто крошечным летающим механизмом.

Это не значит, что пчёлы теперь должны получить паспорта, а чат-ботам нужно выдавать отпуск. Но граница стала менее удобной. Раньше человеку было проще думать: говорит как человек — значит, почти человек; не говорит — значит, ничего особенного.

Теперь всё сложнее. Существо может вести себя просто, но иметь внутреннюю жизнь. А машина может говорить блестяще, но оставаться только очень убедительной машиной.

Так что в споре “пчела против ChatGPT” самый человеческий ответ звучит неожиданно скромно: смотреть надо не на красивые слова, а на то, что происходит внутри.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать